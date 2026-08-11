แตกตื่น! แชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ ผู้ปกครองผวา สั่งนักเรียนหยุดเรียน
แตกตื่น! ตำรวจ สภ.แม่ปิง นำกำลังคุมเข้ม หลังโผล่แชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ ผู้ปกครองผวา สั่งนักเรียนหยุดเรียนวันนี้
11 ส.ค. 2569 บรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) เป็นไปอย่างตึงเครียด มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวด สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อความสนทนาในกลุ่มไลน์ที่คาดว่าเป็นกลุ่มของนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียน
เบื้องต้นพบว่าในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ พร้อมมีการตรวจค้นคัดกรองกระเป๋านักเรียน รวมถึงการควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองที่ทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวรู้สึกไม่สบายใจและมีความกังวลอย่างมาก จนหลายรายตัดสินใจให้บุตรหลานหยุดเรียนในวันนี้เพื่อความสบายใจ
ทางโรงเรียนได้ชี้แจงกับผู้ปกครองว่า จากกรณีที่มีข้อความในกลุ่มไลน์ Open Chat แชร์ต่อจนกลายเป็นกระแส ฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง บูรณาการเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ให้เข้าประจำการในพื้นที่โรงเรียนตลอดช่วงเวลาที่มีการระบุไว้ในข้อความที่กลายเป็นกระแส พร้อมจัดให้มีการตรวจกระเป๋านักเรียน และวางกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
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