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ปรับจริง! กรมควบคุมโรค สั่งปรับ “ฉลอง เรี่ยวแรง” 5,000 บาท นั่งสูบบุหรี่ในโรงพัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 10:41 น.
ภาพฉลอง เรี่ยวแรง คู่กับใบเสร็จรับเงินค่าปรับ พร้อมข้อความ จ่ายค่าปรับจริง

ปรับจริง! กรมควบคุมโรค สั่งปรับ “ฉลอง เรี่ยวแรง” 5,000 บาท นั่งสูบบุหรี่ในโรงพัก สภ.รัตนาธิเบศร์ ขณะอยู่ในห้องสอบสวน คดียิงนายก อบจ.นนทบุรี

จากกรณีที่มีภาพนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ผู้ต้องหาคดีบุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต สูบบุหรี่ในห้องสอบสวนของ สภ.รัตนาธิเบศร์ ระหว่างถูกควบคุมตัว รวมทั้งไม่มีการสวมกุญแจมือขณะสอบสวน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดีย

ต่อมานายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ผู้ต้องหาได้ขออนุญาตสูบบุหรี่เนื่องจากมีความเครียดสะสม ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าการดำเนินการในคดีเป็นไปตามขั้นตอนปกติทุกประการ และมีการใส่กุญแจมือระหว่างการสอบสวนและควบคุมตัวตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ภาพใบเสร็จรับเงิน ระบุว่านายฉลองได้ชำระค่าปรับตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 42 ฐานสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท หลังจากที่ช่วงเช้าวันดังกล่าว เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวนเกือบ 10 คน เดินทางไปยัง สภ.รัตนาธิเบศร์

ใบเสร็จรับเงินค่าปรับสูบบุหรี่ของนายฉลอง เรี่ยวแรง
FB/ ดาวแปดแฉก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดครบทั้ง 2 ส่วน ประกอบด้วยการปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำความผิด จำนวน 5,000 บาท และปรับสถานที่ราชการ จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 8,000 บาท

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 10:41 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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