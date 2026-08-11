ตำรวจฝากขัง “ฉลอง เรี่ยวแรง” ผัดแรก หลังโดน 4 ข้อหาหนัก ทนายไม่ยื่นประกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวฝากขัง ฉลอง เรี่ยวแรง ผัดแรก หลังโดน 4 ข้อหาหนัก ทนายไม่ยื่นประกัน เตรียมคุมกำลังเข้มประกบไปจนถึงเรือนจำ
จากที่ปรากฎภาพของนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ คุมตัวนายฉลอง เรี่ยวแรง มาขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อฝากขังในชั้นสอบสวนผัดแรก 12 วัน ตั้งแต่วันนี้ 11- 22 สิงหาคม 2569 ใน 4 ข้อหาหนัก ประกอบด้วย ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พยายามฆ่าผู้อื่น พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและอยู่ในความสนใจของสังคม
ทางด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ให้สัมภษณ์กับสื่อมวลชนว่า ในการฝากขังชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนจะยื่นคัดค้านการประกันตัว และเท่าที่สอบถาม ทนายความส่วนตัวของนายฉลองก็จะไม่ยื่นประกันตัวในชั้นนี้เช่นกัน
ส่วนการควบคุมตัวนายฉลอง ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะอยู่ในหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะมีชุด นปพ. ประกบไปจนถึงเรือนจำพิเศษฯ ด้วย
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