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ตำรวจฝากขัง “ฉลอง เรี่ยวแรง” ผัดแรก หลังโดน 4 ข้อหาหนัก ทนายไม่ยื่นประกัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 10:43 น.
ฉลอง เรี่ยวแรง ยิ้มถ่ายภาพในแจ็กเก็ตสีเข้ม
แฟ้มภาพ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวฝากขัง ฉลอง เรี่ยวแรง ผัดแรก หลังโดน 4 ข้อหาหนัก ทนายไม่ยื่นประกัน เตรียมคุมกำลังเข้มประกบไปจนถึงเรือนจำ

จากที่ปรากฎภาพของนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตนั้น

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ คุมตัวนายฉลอง เรี่ยวแรง มาขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อฝากขังในชั้นสอบสวนผัดแรก 12 วัน ตั้งแต่วันนี้ 11- 22 สิงหาคม 2569 ใน 4 ข้อหาหนัก ประกอบด้วย ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พยายามฆ่าผู้อื่น พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและอยู่ในความสนใจของสังคม

ทางด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ให้สัมภษณ์กับสื่อมวลชนว่า ในการฝากขังชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนจะยื่นคัดค้านการประกันตัว และเท่าที่สอบถาม ทนายความส่วนตัวของนายฉลองก็จะไม่ยื่นประกันตัวในชั้นนี้เช่นกัน

ส่วนการควบคุมตัวนายฉลอง ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะอยู่ในหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะมีชุด นปพ. ประกบไปจนถึงเรือนจำพิเศษฯ ด้วย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 10:43 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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