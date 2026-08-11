โฆษกตำรวจ วอนสื่อ อย่าเปิดเผยใบหน้า-ชื่อ ผู้ก่อเหตุกราดยิง หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ
โฆษกตำรวจ วอนสื่อ อย่าเปิดเผยใบหน้า-ชื่อ ผู้ก่อเหตุกราดยิง หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ และแสวงหาการยอมรับจากความรุนแรง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า จากการติดตามข้อมูลในคดีกราดยิงครั้งนี้ มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชน เพจข่าว และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
คือ ขอให้พิจารณาลดการเผยแพร่ชื่อ ภาพใบหน้า และประวัติของผู้ก่อเหตุ ในลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นจุดสนใจ เหตุผลสำคัญไม่ใช่เพียงเพื่อคุ้มครองบุคคลในครอบครัว ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุและไม่ควรถูกสังคมลงโทษไปด้วย แต่ยังเกี่ยวข้องกับ การป้องกันเหตุในอนาคต
จากข้อมูลที่ปรากฏในการสืบสวนคดีนี้ พบพฤติการณ์ที่ควรให้ความสำคัญ คือมีการนำเหตุกราดยิงในต่างประเทศ มาเปรียบเทียบ ก่อนที่จะก่อเหตุ ข้อมูลลักษณะนี้ ทำให้เราต้องระมัดระวังเรื่อง การเลียนแบบ (Copycat Effect) และการแสวงหาการยอมรับ หรือชื่อเสียงจากเหตุรุนแรง
เพราะเหตุ Active Shooter หลายกรณีทั่วโลก พบว่า ผู้ก่อเหตุบางราย สนใจและศึกษาเหตุการณ์ในอดีต เปรียบเทียบกับ ผู้ก่อเหตุรายอื่น หรือมีความต้องการให้ตนเองถูกจดจำ ดังนั้น ในการรายงานข่าว ผมอยากเสนอหลักง่าย ๆ ว่า “ให้พื้นที่กับผู้สูญเสีย และผู้ช่วยเหลือ มากกว่า ผู้ก่อเหตุ”
เราสามารถรายงานข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุ เตือนภัย และถอดบทเรียนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ชื่อและใบหน้าของผู้ก่อเหตุกลายเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำอีก
โดยเฉพาะควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอในลักษณะที่อาจกลายเป็น “พื้นที่ประกาศตัว” เพราะอาจไปตอบสนองแรงจูงใจของบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการเลียนแบบ
ตนจึงอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชน และผู้ใช้โซเชียลทุกท่านว่า หากไม่มีความจำเป็นต่อประโยชน์สาธารณะ ขอให้ลดการเผยแพร่ชื่อและภาพใบหน้าของผู้ก่อเหตุ ให้เราจดจำ ผู้สูญเสียจดจำ ผู้ที่เข้าช่วยเหลือ และ จดจำบทเรียน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก แต่อย่าช่วยกันสร้าง “ชื่อเสียง” ให้กับ ผู้ที่เลือกใช้ความรุนแรง
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