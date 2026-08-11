โพสต์สุดท้าย ฝน วิรุฬกานต์ ลูกสาวอดีตไฮโซ ‘ดารุณี’ สู้อาการป่วย 2 เดือน ก่อนจากไป
โพสต์สุดท้าย ฝน วิรุฬกานต์ ลูกสาวแม่ดา ฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นกับเพื่อนสนิท ก่อน เอิ๊ก พรหมพร แจ้งข่าวเศร้าเพื่อนเสียชีวิตแล้ว หลังสู้อย่างเข้มแข็งนานกว่า 2 เดือน
จากกรณี เอิ๊ก พรหมพร พิธีกรสาว โพสต์ภาพคู่ ฝน วิรุฬกานต์ กฤตบุญญาลัย ลูกสาวคนโตของ ดารุณี กฤตบุญญาลัย อดีตไฮโซชื่อดังและอดีตแกนนำ นปช. แจ้งข่าวเศร้าเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตลอดสองเดือนที่ผ่าน
เอิ๊ก พรหมพร ร่ายยาวข้อความอาลัยถึง ฝน วิรุฬกานต์ ระบุว่า
“ฝน .. เอิ๊กไม่อยากเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริง ๆ ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา เอิ๊กวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลเกือบจะทุกวันทำทุกวิถีทางที่หาทางรักษาฝน เอิ๊กเชื่อว่าฝนจะหายฝนจะดีขึ้น วิ่งเต้นย้ายโรงพยาบาล คุยกับคุณหมอทุกฝ่ายทีมแพทย์หาทุก ๆ opinion จากหมอผู้เชี่ยวชาญหลายหลาย ๆ ท่าน เพื่อให้ฝนได้รับการรักษาอย่างดีดีที่สุดในมือหมอที่เก่งที่สุด และฝนก็สู้มากมาตลอด ไม่เคยมีสักวันเลยที่ฝนบ่นหรือยอมแพ้ แม้จะโดนเจาะหรือใส่เครื่องมืออะไรเต็มไปหมด แต่ฝนก็สู้ ฝนบอกเสมอว่าฝนเป็นลูกแม่ ฝนเข้มแข็ง และฝนก็เชื่อเต็มหัวใจว่าฝนจะดีขึ้นจนถึงแม้วันสุดท้ายก่อนที่ฝนจะหลับไป
แม้จะพยายามอย่างดีที่สุด แต่บางอย่างก็อยู่เหนือการควบคุมของเราที่เราก็ต้องยอมรับ มันเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้มากนักจนถึงเมื่อคืนนี้ เอิ๊กก็ยัง LINE หาหมอไม่เคยหยุดที่จะพยายามเลย
ตอนนี้ฝนคงจะได้ไปเจอแม่แล้วและคงจะมีความสุขมาก เพราะฝนบ่นคิดถึงแม่มาตลอด
ฝากแม่ดาดูแลฝนด้วยนะคะ
และอย่างน้อยที่สุดเอิ๊กก็ดีใจที่มีโอกาสได้ดูแลฝนอย่างเต็มที่ในฐานะเพื่อนคนนึงที่จะทำให้ได้ ในวันที่ฝนต้องการ และเอิ๊กก็รู้ว่าฝนรู้
หลับให้สบายนะคะ ฝากเซย์ฮัลโหลแม่ดาด้วยนะ”
เมื่อตรวจสอบช่องทางอินสตาแกรมของ ฝน วิรุฬกานต์ พบว่าเจ้าตัวโพสต์ภาพล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เผยภาพบรรยากาศฉลองวันเกิดพร้อมเพื่อนสนิท ระบุแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า “My Birthday with my Love and 4 Besties” แปลเป็นไทยคือ “ฉลองวันเกิดกับที่รักและเพื่อนซี้ทั้ง 4 คน”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “น้ำฝน วิรุฬกานต์” ลูกสาวคนโตอดีตไฮโซ “ดารุณี” เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัว
- โพสต์สุดท้าย แชมป์ช่างแต่งหน้า เพื่อนเผยบ่นแน่นหน้าอก ก่อนด่วนจากไป
- อาลัย “ครูเฟิร์น” เสียชีวิตแล้ว ใจหาย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: