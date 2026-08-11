นาทีระทึก! เครื่องยนต์อเมริกันแอร์ไลน์ไฟไหม้ หลังชนกับนกขณะเทคออฟ
เผยนาทีชีวิต เครื่องยนต์อเมริกันแอร์ไลน์ไฟไหม้ หลังชนกับนกขณะเทคออฟ โชคดีเจ้าหน้าที่นำเครื่องลงจอดได้ ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม สำนักข่าว CNN ได้เผยแพร่คลิปวินาทีเครื่องยนต์ของเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ไฟไหม้ภายหลังจากที่เครื่องบินชนกับนก
โดยเครื่องบินลำดังกล่าวกำลังจะเทคออฟจากรัฐเซาธ์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีจุดหมายที่รัฐนอร์ธแคโรไลนา ก่อนจะประสบอุบัติเหตุขึ้น
ทางนักบินได้แจ้งเหตุกับหอบังคับการและทำการลงจอดฉุกเฉินทันที โดยในวินาทีที่เกิดเหตุมีผู้โดยสารทั้งหมด 181 ชีวิต เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้กู้ซากนกและส่งให้ห้องทดลองตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ระทึก เครื่องบินชนนก ประกายไฟท่วม ลุกขณะลงจอดสนามบินเกาหลีใต้
- เกาหลีใต้ เดินหน้าติดตั้งกล้องตรวจจับนก ป้องกันซ้ำรอยโศกนาฎกรรมเชจูแอร์
- สายการบินแคนาดา สั่งยกเลิกเที่ยวบิน เด็กเล็กไม่ยอมนั่ง ก่อนเครื่องเทคออฟ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: