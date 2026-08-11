เจ๊ปอง เป็นอะไรกับ ฉลอง เรี่ยวแรง เปิดสาเหตุโทรหา หลังยิงนายก อบจ.นนทบุรี
เจ๊ปองเล่า เผยสัมพันธํ เฉลียว เป็นอะไรกัน วินาทีรับสายด่วนกลางรายการสด เผยปมแค้นทวงเงินสิบล้านไม่เป็นผล ใช้เวลาคุยกว่าสิบนาทีให้คนร้ายสงบสติอารมณ์ก่อนตำรวจรวบตัว ล่าสุดครอบครัวช็อกหมดสติ
จากกรณีนายฉลอง เรี่ยวแรง อายุ 70 ปี อดีตนักการเมือง ใช้อาวุธปืนยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องหนี้สินจำนวน 11 ล้านบาท หลังก่อเหตุนายฉลองโทรศัพท์ติดต่อหา น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก หรือ เจ๊ปอง ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เพื่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมด
น.ส.อัญชะลีใช้เวลาพูดคุยเกลี้ยกล่อมประมาณ 10 ถึง 20 นาที จนนายฉลองยอมถอดกระสุนปืนออก และยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่สุด
รู้จักกันมากว่า 20 ปีในฐานะแหล่งข่าว
น.ส.อัญชะลีเปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังว่า รู้จักกับนายฉลองมานานกว่า 20 ปีตั้งแต่สมัยการเมืองยุคฉลองงูเห่า โดยนายฉลองทำหน้าที่เป็นแหล่งข่าว มักจะโทรศัพท์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเมืองระดับประเทศเป็นประจำประมาณเดือนละครั้ง
ในช่วงเช้าวันเกิดเหตุ น.ส.อัญชะลีกำลังจัดรายการสดแต่งหน้าทางโทรทัศน์ นายฉลองพยายามกดโทรศัพท์หาซ้ำ ๆ หลายครั้ง น.ส.อัญชะลีตัดสินใจรับสายเพื่อขอให้รอก่อน แต่นายฉลองสวนกลับมาทันทีว่า “หยุดปอง หยุด พี่อ่ะยิงนายก อบจ. ตายเดี๋ยวนี้เอง”
เมื่อทราบเรื่อง น.ส.อัญชะลีรีบสั่งการให้นักข่าวในทีมโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที พยายามลดเสียงพูดคุยให้เบาลงเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้พิกัด สอบถามตำแหน่งที่ตั้งพบว่ากำลังเดินอยู่ริมถนนใกล้กับวิทยาลัยเทคนิค
น.ส.อัญชะลีขอให้นายฉลองเดินออกห่างจากบริเวณโรงเรียน ข้ามถนนไปนั่งพักที่หน้าโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง ขอให้นำกระสุนออกจากปืน และวางอาวุธไว้ข้างตัว
ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึง น.ส.อัญชะลีพยายามชวนคุยเพื่อให้นายฉลองระบายความอึดอัดใจออกมา ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลาย
นายฉลองระบายความรู้สึกคับแค้นใจเรื่องการทวงเงินจำนวน 11 ล้านบาท เล่าว่าอีกฝ่ายไม่ยอมพูดคุยด้วย แสดงท่าทีเหมือนตนเองไม่ใช่คน ทำให้อารมณ์ปะทุขึ้นจนก่อเหตุรุนแรง
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึง นายฉลองส่งมอบอาวุธปืนให้ตำรวจ และยอมขึ้นรถไปสถานีตำรวจโดยดี
นายฉลองยอมรับกับตำรวจในภายหลังว่า โชคดีที่ได้พูดคุยกับ น.ส.อัญชะลี จนอารมณ์เย็นลง หากไม่ได้คุยอาจจะมีคนตกเป็นเหยื่ออีกหลายคน เนื่องจากมีความคับแค้นใจถึงขีดสุด และต้องการให้ความจริงฝั่งตนเองถูกสื่อสารผ่าน น.ส.อัญชะลี เป็นคนแรก
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำนายฉลองอย่างเป็นทางการร่วมกับทนายความ โดยนายฉลองมีสภาพจิตใจเป็นปกติ รับประทานข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว ดื่มกาแฟเย็น ทานยารักษาโรคเลือดประจำตัว และพิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวนายฉลองอย่างหนัก ลูกสาว 2 คนรวมถึงญาติพี่น้องตกใจจนเป็นลม
ด้าน น.ส.อัญชะลี ยืนยันว่าไม่ทราบอาการล่าสุดของนายก อบจ. หรือคนขับรถ ทราบเพียงข้อมูลเบื้องต้นจากคลิปข่าวเท่านั้น โดยเป้าหมายหลักในการพูดคุยคือการเจรจาให้ผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์และยอมวางอาวุธปืนลงเท่านั้น
ข้อมูลรายละเอียดบทสนทนามาจากคำให้สัมภาษณ์ของ น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ขณะนี้นายฉลองอยู่ในสถานะผู้ต้องหาชั้นพนักงานสอบสวน คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
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