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เจ๊ปอง เป็นอะไรกับ ฉลอง เรี่ยวแรง เปิดสาเหตุโทรหา หลังยิงนายก อบจ.นนทบุรี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 09:51 น.
เจ๊ปอง เป็นอะไรกับ ฉลอง เรี่ยวแรง เปิดสาเหตุโทรหา หลังยิงนายก อบจ.นนทบุรี

เจ๊ปองเล่า เผยสัมพันธํ เฉลียว เป็นอะไรกัน วินาทีรับสายด่วนกลางรายการสด เผยปมแค้นทวงเงินสิบล้านไม่เป็นผล ใช้เวลาคุยกว่าสิบนาทีให้คนร้ายสงบสติอารมณ์ก่อนตำรวจรวบตัว ล่าสุดครอบครัวช็อกหมดสติ

จากกรณีนายฉลอง เรี่ยวแรง อายุ 70 ปี อดีตนักการเมือง ใช้อาวุธปืนยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องหนี้สินจำนวน 11 ล้านบาท หลังก่อเหตุนายฉลองโทรศัพท์ติดต่อหา น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก หรือ เจ๊ปอง ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เพื่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมด

น.ส.อัญชะลีใช้เวลาพูดคุยเกลี้ยกล่อมประมาณ 10 ถึง 20 นาที จนนายฉลองยอมถอดกระสุนปืนออก และยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่สุด

ด่วน! &quot;ฉลอง เรี่ยวแรง&quot; อดีต สส.นนทบุรี บุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตในที่ทำการ
ฉลอง เรี่ยวแรง

รู้จักกันมากว่า 20 ปีในฐานะแหล่งข่าว

น.ส.อัญชะลีเปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังว่า รู้จักกับนายฉลองมานานกว่า 20 ปีตั้งแต่สมัยการเมืองยุคฉลองงูเห่า โดยนายฉลองทำหน้าที่เป็นแหล่งข่าว มักจะโทรศัพท์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเมืองระดับประเทศเป็นประจำประมาณเดือนละครั้ง

ในช่วงเช้าวันเกิดเหตุ น.ส.อัญชะลีกำลังจัดรายการสดแต่งหน้าทางโทรทัศน์ นายฉลองพยายามกดโทรศัพท์หาซ้ำ ๆ หลายครั้ง น.ส.อัญชะลีตัดสินใจรับสายเพื่อขอให้รอก่อน แต่นายฉลองสวนกลับมาทันทีว่า “หยุดปอง หยุด พี่อ่ะยิงนายก อบจ. ตายเดี๋ยวนี้เอง”

เมื่อทราบเรื่อง น.ส.อัญชะลีรีบสั่งการให้นักข่าวในทีมโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที พยายามลดเสียงพูดคุยให้เบาลงเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้พิกัด สอบถามตำแหน่งที่ตั้งพบว่ากำลังเดินอยู่ริมถนนใกล้กับวิทยาลัยเทคนิค

น.ส.อัญชะลีขอให้นายฉลองเดินออกห่างจากบริเวณโรงเรียน ข้ามถนนไปนั่งพักที่หน้าโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง ขอให้นำกระสุนออกจากปืน และวางอาวุธไว้ข้างตัว

ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึง น.ส.อัญชะลีพยายามชวนคุยเพื่อให้นายฉลองระบายความอึดอัดใจออกมา ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลาย

นายฉลองระบายความรู้สึกคับแค้นใจเรื่องการทวงเงินจำนวน 11 ล้านบาท เล่าว่าอีกฝ่ายไม่ยอมพูดคุยด้วย แสดงท่าทีเหมือนตนเองไม่ใช่คน ทำให้อารมณ์ปะทุขึ้นจนก่อเหตุรุนแรง

ปอง อัญชะลี ไพรีรัก ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง
YT/ แนวหน้าออนไลน์

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึง นายฉลองส่งมอบอาวุธปืนให้ตำรวจ และยอมขึ้นรถไปสถานีตำรวจโดยดี

นายฉลองยอมรับกับตำรวจในภายหลังว่า โชคดีที่ได้พูดคุยกับ น.ส.อัญชะลี จนอารมณ์เย็นลง หากไม่ได้คุยอาจจะมีคนตกเป็นเหยื่ออีกหลายคน เนื่องจากมีความคับแค้นใจถึงขีดสุด และต้องการให้ความจริงฝั่งตนเองถูกสื่อสารผ่าน น.ส.อัญชะลี เป็นคนแรก

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำนายฉลองอย่างเป็นทางการร่วมกับทนายความ โดยนายฉลองมีสภาพจิตใจเป็นปกติ รับประทานข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว ดื่มกาแฟเย็น ทานยารักษาโรคเลือดประจำตัว และพิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวนายฉลองอย่างหนัก ลูกสาว 2 คนรวมถึงญาติพี่น้องตกใจจนเป็นลม

ด้าน น.ส.อัญชะลี ยืนยันว่าไม่ทราบอาการล่าสุดของนายก อบจ. หรือคนขับรถ ทราบเพียงข้อมูลเบื้องต้นจากคลิปข่าวเท่านั้น โดยเป้าหมายหลักในการพูดคุยคือการเจรจาให้ผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์และยอมวางอาวุธปืนลงเท่านั้น

ข้อมูลรายละเอียดบทสนทนามาจากคำให้สัมภาษณ์ของ น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ขณะนี้นายฉลองอยู่ในสถานะผู้ต้องหาชั้นพนักงานสอบสวน คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 09:51 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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