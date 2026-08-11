กองทัพภาคที่ 2 สั่งทำลายกระสุนรถถัง หลังชาวบ้านพบถูกเสียบอยู่คาต้นไม้
กองทัพภาคที่ 2 สั่งทำลายกระสุนรถถัง หลังชาวบ้านพบถูกเสียบอยู่คาต้นไม้ เผยจุดเกิดเหตุเคยเป็นฐานเดิมของกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีที่ปรากฎภาพราษฎรพื้นที่บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบเห็นวัตถุคล้ายลูกระเบิดไม่ทราบชนิดปักคาอยู่บนต้นไม้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ กองทัพภาคที่ 2 จึงได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งฐานเดิมของกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 215 ( ร้อย ฉก.ตชด.215) แต่ปัจจุบันไม่มีกำลังของตำรวจตระเวนชายแดนประจำการอยู่แล้ว เนื่องจากได้ถอนกำลังออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่แห่งใหม่ โดยวัตถุระเบิดที่พบในที่เกิดเหตุเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถัง ขนาด 105 มิลลิเมตร (TK-M490A1)
กองทัพภาคที่ 2 จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่ เพื่อป้องกันอันตรายต่อราษฎรในพื้นที่ และได้สั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าดำเนินการเก็บกู้ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ให้เรียบร้อย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
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