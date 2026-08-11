ประวัติ เจ๊ปอง อัญชะลี ไพรีรัก นักข่าวการเมืองอาวุโส สู่ ผอ.ข่าวแนวหน้าออนไลน์
เปิดเส้นทาง ประวัติ อัญชะลี ไพรีรัก ตั้งแต่ห้องข่าวหนังสือพิมพ์ เวทีพันธมิตรและ กปปส. จนถึงบทบาทผู้อำนวยการข่าวแนวหน้าออนไลน์
อัญชะลี ไพรีรัก หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า “เจ๊ปอง” คือผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการที่อยู่ในวงการสื่อมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์ ปัจจุบันนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการข่าวแนวหน้าออนไลน์ กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 หลังมีรายงานว่านายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี โทรศัพท์หากลางรายการสด
ปอง อัญชะลีเกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2505 ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ชื่อเล่นจริงคือ ปิงปอง ก่อนถูกเรียกสั้นลงเหลือ ปอง เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จากนั้นจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เริ่มจากนักข่าวหนังสือพิมพ์ ก่อนขึ้นจอช่อง 7
หลังเรียนจบ เริ่มงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ ผ่านสายข่าวมาแล้วแทบทุกแบบ ทั้งข่าวประกวด ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวตลาดหุ้น และข่าวการตลาด จนได้เป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ครั้งแรกที่ช่อง 7 สี ก่อนมาโดดเด่นบนคลื่นวิทยุ FM 96.5 ในรายการ “จับชีพจรข่าว” ด้วยลีลาพูดตรงและกล้าถามตรง
ชื่อของเธอปองจับตามากขึ้นในยุคที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะวิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา ต่อมารายการที่ 96.5 ถูกแทรกแซงจนต้องยุติ
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เจ้าของธุรกิจทีพีไอ จึงชวนไปทำคลื่นวิทยุอีกคลื่นหนึ่ง โดยให้วางผังและจัดรายการเองทั้งหมด แต่สุดท้ายก็ถูกแทรกแซงอีกครั้งจนต้องลาออก
ขึ้นเวทีพันธมิตร แล้วเว้นวรรคไปออสเตรเลีย
ต้นปี 2549 กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคลื่อนไหวขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ อัญชะลีตัดสินใจเข้าร่วมด้วยการจัดรายการบนเวที และจัดรายการ “ติดดาบปลายปืน” คู่กับยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
หลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ไม่นาน เดินทางไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียระยะหนึ่ง ก่อนกลับมาลงสมัคร สส.สมุทรปราการ สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน ในการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 แต่ไม่ได้รับเลือก
ปี 2551 กลับมาร่วมชุมนุมกับพันธมิตรอีกครั้ง เพื่อขับไล่รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และสมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดยทำหน้าที่จัดรายการเล่าข่าวตอนเช้าบนเวทีคู่กับกมลพร วรกุล
เมื่อการชุมนุมจบลง รับหน้าที่พิธีกรรายการเคาะข่าวริมโขง แขกรับเชิญรายการสภาท่าพระอาทิตย์ และมีรายการประจำชื่อ “จับตาประเทศไทย” ทางเอเอสทีวี ก่อนยุติรายการทั้งหมดในเครือผู้จัดการ
ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2552 ถึง 3 กรกฎาคม 2553 ยังเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม่
ปี 2555 อัญชะลีร่วมงานกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าในตำแหน่งบรรณาธิการข่าวออนไลน์และคอลัมนิสต์ ควบคู่กับการจัดรายการ “ร้อยข่าวบลูสกาย” และ “ร้อยข่าวสุดสัปดาห์” ทางบลูสกายแชนแนล
เขียนบทความให้แนวหน้าครั้งสุดท้ายวันที่ 11 ตุลาคม 2556 แล้วไปเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ร่วมกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก่อนกลุ่ม กปปส. ก่อตั้งขึ้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ตลอดการชุมนุมปี 2556 ถึง 2557 อัญชะลีเป็นพิธีกรประจำเวที และกลายเป็นหนึ่งในใบหน้าที่คนจดจำได้มากที่สุดของ กปปส.
จากนิวทีวีถึงท็อปนิวส์
หลังรัฐประหารปี 2557 อัญชะลีไปเป็นผู้ดำเนินรายการ “หมายข่าวนิวทีวี” ทางสถานีโทรทัศน์นิวทีวี ในเครือเดลินิวส์ ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ก่อนลาออกวันที่ 15 มีนาคม 2561
จากนั้นย้ายไปเนชั่นทีวีตามคำชวนของนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ระหว่างปี 2561 ถึง 2563 แล้วไปอยู่ท็อปนิวส์ระหว่างปี 2564 ถึง 2566
ช่วงอยู่ท็อปนิวส์เคยเกิดเหตุที่ ททบ.5 ตัดสัญญาณรายการ “ข่าวเที่ยง ททบ.5” กลางอากาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ขณะเธอกำลังรายงานข่าวสงครามรัสเซียกับยูเครน ต่อมาท็อปนิวส์ถอนตัวจากการร่วมผลิตรายการกับ ททบ.5 มีผลวันที่ 31 มีนาคม 2565
เธอจัดรายการที่ท็อปนิวส์เป็นครั้งสุดท้ายวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยนายสันติสุข มะโรงศรี เพื่อนร่วมงาน ระบุว่าเป็นการตัดสินใจของเธอเอง และตนไม่เหมาะจะชี้แจงแทน
กลับแนวหน้าในฐานะผู้อำนวยการข่าว
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 อัญชะลีเริ่มงานที่แนวหน้าออนไลน์ในตำแหน่งผู้อำนวยการข่าว หลังถ่ายภาพร่วมกับนางผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด และนายผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
เจ้าตัวระบุตอนนั้นว่ายังไม่ไปร่วมงานกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น และตั้งใจจะดูแลสุขภาพควบคู่กับการทำงาน
ต่อมามีข่าวลือว่าจะย้ายไปช่อง 9 หรือ NBT ซึ่งเธอปฏิเสธ พร้อมยืนยันว่ายังทำหน้าที่ผู้อำนวยการข่าวแนวหน้าออนไลน์ตามเดิม
คดีบุก NBT ปี 2551 จบที่ศาลฎีกา
คดีกลุ่มพันธมิตรบุกยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT เมื่อวันที่ 25 ถึง 26 สิงหาคม 2551 ช่วงชุมนุมขับไล่รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช
อัยการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญาในปี 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกอัญชะลีและจำเลยอื่นคนละ 1 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ จำคุก 2 ปี ต่อมานายสมเกียรติเสียชีวิตในปี 2564 ศาลจึงจำหน่ายคดีในส่วนของเขาออกจากสารบบ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกคนละ 1 ปี ไม่รอลงอาญา จำเลยทั้ง 4 ยื่นฎีกาและได้ประกันตัวด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาท
วันที่ 19 กันยายน 2568 ศาลฎีกาพิพากษาแก้ ยกฟ้องอัญชะลี ภูวดล ทรงประเสริฐ และยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที โดยเห็นว่าพยานให้การไม่ตรงกันหลายปาก จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ส่วนนายชิติพัทธ์ ลิ้มทองกุล น้องชายนายสนธิ ลิ้มทองกุล ถูกจำคุก 6 เดือน ไม่รอลงอาญา
นับจากวันเกิดเหตุปี 2551 ถึงวันที่คดีถึงที่สุดปี 2568 รวมเวลา 17 ปี หลังฟังคำพิพากษา อัญชะลีขอบคุณกระบวนการยุติธรรม ระบุว่าที่ผ่านมาทำไปตามหน้าที่ของสื่อมวลชน และรู้สึกโล่งอกเพราะเป็นคดีสุดท้ายที่เกี่ยวกับการชุมนุม
อีกคดีคือคดี กปปส. ชุดใหญ่ ที่อัยการฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกรวม 39 คน โดยอัญชะลีเป็นจำเลยที่ 10
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลชั้นต้นยกฟ้องข้อหากบฏและก่อการร้าย แต่ลงโทษจำคุกอัญชะลี 1 ปี ปรับ 13,333 บาท โดยให้รอลงอาญา 2 ปี
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 1 ปี ปรับ 8,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา ต่อมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 อัยการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีนี้จึงยังไม่ถึงที่สุด
สายโทรศัพท์กลางรายการสด
วันที่ 10 สิงหาคม 2569 นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ภายในสำนักงาน อบจ.นนทบุรี ซึ่ง พ.ต.อ.ธงชัย เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นายธนกร วงศ์ปัญญา บรรณาธิการข่าวไทย สำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ด โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า หลังก่อเหตุ นายฉลองโทรศัพท์หาอัญชะลีที่แนวหน้าออนไลน์ ขณะเธอกำลังจัดรายการสด เธอบอกให้โทรมาใหม่ แต่ปลายสายยืนยันว่าต้องคุยทันทีเพราะเพิ่งไปยิง พ.ต.อ.ธงชัย
ตามโพสต์เดียวกัน อัญชะลีสอบถามรายละเอียด ก่อนเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็น วางปืน และนั่งรออยู่กับที่ เพราะบริเวณใกล้เคียงมีสถานศึกษา พร้อมให้พนักงานของแนวหน้าโทรแจ้งตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์
ขณะนี้นายฉลองตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, กระปุกดอทคอม, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยพีบีเอส, สำนักข่าวอิศรา, เนชั่นทีวี
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