ญาติ พ.ต.อ.ธงชัย ยืนยันการเงินมั่นคง คนตายไม่มีโอกาสพูด เผยความจริงเรื่องเงินเดือน
ญาติ พ.ต.อ.ธงชัย ขอความเป็นธรรมหลัง ‘ฉลอง’ ยิงดับคารถ อ้างเรื่องหนี้สิน ยืนยันครอบครัวมีฐานะมั่นคงตั้งแต่รุ่นทวดและบริจาคเงินเดือนทั้งหมด วอนรอความจริงทุกด้าน
จากกรณี นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เข้าที่บริเวณลำคอที่มีหลอดเลือดแดงอยู่ทำให้เสียเลือดเป็นจำนวนมาก แม้ทีมแพทย์พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ตามได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Phongpipat Prungprasurt ญาติของผู้เสียชีวิต โพสต์ข้อความเปิดใจและขอความเป็นธรรมให้กับ พ.ต.อ.ธงชัย ระบุว่า ครอบครัวต้องการขอให้สังคมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเรื่องราวจากคำกล่าวอ้างของฝ่ายผู้ก่อเหตุเพียงด้านเดียว
“ผมขออนุญาตพูดในฐานะญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ในเวลานี้ สิ่งที่ครอบครัวอยากขอมากที่สุด คือ ขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิต และขอให้สังคมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินจากข้อมูลหรือคํากล่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงด้านเดียว
สิ่งที่คุณฉลองกล่าวถึงนั้น อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรืออาจมีรายละเอียดและบริบทอีกหลายส่วนที่บุคคล ภายนอกยังไม่ได้รับทราบ เรื่องราวอาจไม่ได้เป็นเพียงว่า “มีการยืมเงินแล้วไม่คืน” ตามที่มีการกล่าวอ้างกัน จึงอยากขอให้ทุกฝ่ายรอข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนก่อนที่จะสรุปหรือตัดสินผู้เสียชีวิต
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของลุง ครอบครัวของท่านมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมา ตั้งแต่รุ่นทวด และเรื่องดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับ
เหตุการณ์ที่กําลังถูกพูดถึงในขณะนี้ โดยพ่อของผมยังเล่าให้ฟังว่า แม้แต่เงินเดือนที่ลุงได้รับจากการดํารงตําแหน่ง นายก อบจ. ท่านก็บริจาคทั้งหมด
วันนี้ผู้เสียชีวิตไม่มีโอกาสออกมาพูด อธิบาย หรือชี้แจงในมุมของตัวเองอีกแล้ว ในฐานะคนในครอบครัวจึงรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นท่านถูกตัดสินจากเรื่องราวที่สังคมอาจยังได้รับฟังไม่ครบทุกด้าน
อยากขอให้เปิดพื้นที่ให้กับข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย และให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเรื่องราวอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม และอย่าเพิ่งตัดสินผู้เสียชีวิตจากค่า บอกเล่าเพียงด้านเดียวครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่วันนี้ไม่มีโอกาสพูดเพื่อตัวเองแล้วครับ”
นอกจากนี้ เจ้าตัวอธิบายต่อว่า “ผมได้ยินพ่อผมคุยโทรศัพท์พูดด้วยเสียงเศร้า ๆ ว่า ‘นอกจากโดนยิงแล้ว ยังโดนว่าเสีย ๆ หาย ๆ ทั้ง ๆ ที่มันไม่จริง’ ผมฟังแล้วก็เศร้าตาม
และนี่คือก็สิ่งผมพยายามทำ คือพยายามเปลี่ยนมุมมองของที่ไม่รู้ให้ได้ ขอบคุณคนผู้สนับสนุนด้วยนะครับ “
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สู่สนามท้องถิ่น
- ย้อนทรัพย์สิน พ.ต.อ.ธงชัย 305 ล้าน ป.ป.ช.เปิดบัญชีปี 68 ที่ดินกว่า 260 ล้าน
- ตำรวจ เผยข้อหาเบื้องต้น “ฉลอง เรี่ยวแรง” อุกอาจจ่อยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” ดับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: