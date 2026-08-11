ตำรวจ เตรียมออกเรียก “อู๋จุน” ยูทูบเบอร์คนดัง คดีทำร้ายร่างกายรอบ 2 นัดเข้าพบ 15 ส.ค.
ตำรวจ เตรียมออกเรียก “อู๋จุน” ยูทูบเบอร์คนดัง คดีทำร้ายร่างกายรอบ 2 นัดเข้าพบ 15 ส.ค. 69 เร่งสอบพยานเพิ่มเติมและตรวจกล้องวงจรปิด
จากกรณีกลุ่มผู้เสียหายออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของ อู๋จุน ยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน อ้างว่ามีอารมณ์รุนแรง ด่าทอ โยนสิ่งของใส่ และจิกหัวพนักงาน ผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งเล่าว่ายูทูบเบอร์ขอกอด ล็อกตัว และกัดแก้มจนต้องวิ่งหนีหนี นอกจากนี้ยังอ้างเหตุการณ์รุนแรงสุดคือ ขณะนอนหลับในห้องพักหญิง ฝ่ายชายเข้ามาหอมแก้ม ไซร้คอ และดึงผ้าห่มพยายามลูบขาอ่อนจนพนักงานหญิงอีกคนเข้ามาเห็นและร้องอุทาน เจ้าตัวจึงเดินออกจากห้องไป จนกลายเป็นข่าวดังตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ได้อัปเดตความคืบหน้าคดีทำร้ายร่างกายว่า พนักงานสอบสวน ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาครั้งที่ 2 กำหนดเข้าพบวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เร่งสอบพยานเพิ่มเติมและตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดประกอบสำนวน
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 16.10 น. ภายในสตูดิโออู๋จุนไฮเอ็น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ระบุว่าถูกผู้ถูกกล่าวหาทำร้ายร่างกาย โดยอ้างว่ามีการชกบริเวณใบหน้าและบีบคอหลายครั้ง ภายหลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ผลการตรวจของแพทย์ระบุว่าพบบาดแผลบริเวณหางคิ้วและบาดแผลฟกช้ำ ก่อนผู้เสียหายแสดงความประสงค์ดำเนินคดีในข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย”
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานแล้ว 3 ปาก และอยู่ระหว่างเรียกสอบพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ครบถ้วน สำหรับพยานซึ่งเป็นพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 7 ปาก ปัจจุบันสอบปากคำแล้ว 2 ปาก และมีพยานเพิ่มเติมอีก 1 ปาก ซึ่งอยู่ระหว่างนัดหมายเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ส่วนผู้ถูกกล่าวหา ก่อนหน้านี้ได้รับหมายเรียกครั้งที่ 1 แล้ว โดยทนายความได้ประสานกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนัดหมายใหม่ โดยล่าสุด พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาเป็นครั้งที่ 2 กำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะที่ประเด็นกล้องวงจรปิด พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสำนวนตามข้อเท็จจริง จากนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำพยานเพิ่มเติม รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามหมายเรียก ก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
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