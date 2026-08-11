โพสต์สุดท้าย แชมป์ช่างแต่งหน้า เพื่อนเผยบ่นแน่นหน้าอก ก่อนด่วนจากไป
โพสต์สุดท้าย พจน์ สหวัสต์ แชมป์แต่งหน้าทำผมเจ้าสาว 4 สมัย เสียชีวิตกะทันหัน เพื่อนสนิทเผยผู้ตายบ่นแน่นหน้าอกก่อนด่วนจากไป
นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบิวตี้และช่างแต่งหน้าเมืองไทย หลัง แมน หลานชายแท้ ๆ ของ พจน์ สหวัสต์ ฟักทอง ช่างแต่งหน้าชื่อดังและแชมป์แต่งหน้าทำผมเจ้าสาวประเทศไทย 4 สมัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งข่าวเศร้าว่า น้าพจน์ได้จากไปอย่างสงบแล้ว โดยทางครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเชตวัน จังหวัดลำปาง
หลังจากการแจ้งข่าว บรรดาเพื่อนร่วมวงการต่างเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก ฝั่งเพื่อนสนิท chartmakeup เพื่อนสนิทโพสต์ภาพขาวดำคู่กับผู้เสียชีวิต พร้อมเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าว่า เพื่อนเคยบ่นว่ามีอาการแน่นหน้าอก ตนจึงแนะนำให้ไปพบแพทย์ แต่ไม่คาดคิดว่าจะจากไปรวดเร็วขนาดนี้ เพราะพูดคุยกันมาตลอด มีเพียงวันนี้วันเดียวที่ไม่ได้คุยกัน พร้อมทิ้งท้ายข้อความขอให้เพื่อนรักหลับให้สบาย
“RIP เพื่อนพจเห็นเพื่อนบ่นว่าแน่นหน้าอก เราก็บอกให้เพื่อนไปหาหมอแต่ ไม่คิดว่าเพื่อนจะจากไปเร็วขนาดนี้ คุยกันมาตลอดแค่วันนี้วันเดียวที่ไม่ได้คุยเพื่อนก็มาด่วนจากเราไปเสียแล้ว หลับให้สบายนะเพื่อนรัก”
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพของ สหวัสต์ ฟักทอง (พจน์) ทางครอบครัวจัดขึ้นที่ วัดเชตวัน จังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2569
- เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป : พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 11 สิงหาคม 2569
- เวลา 10.00 น. : ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
- เวลา 12.30 น. : พิธีฌาปนกิจศพ ณ สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง
ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณญาติสนิท มิตรสหาย และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมไว้อาลัยและร่วมบำเพ็ญกุศล พร้อมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลส่งให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติในสัมปรายภพต่อไป
เมื่อตรวจสอบช่องทางโซเชียลของ พจน์ สหวัสต์ พบว่าเมื่องวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าตัวเผยว่ามีอาการแน่นหน้าอก คาดการณ์ว่าเกิดจากการเดินเร็วเดินไป
“ตื่นเช้ามาวันนี้ทำไมมีอาการแน่นอกจัง ปกติไม่เคยเป็นแบบบนี้สงสัยน่าจะเกิดจากเมื่อวานรีบเดินเกินไป”
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