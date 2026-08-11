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สุดใจหาย ครูรัชพล สอบครูผู้ช่วยได้ที่ 1 แต่ถูกโกง เพื่อนลั่น ถ้าไม่มีทุจริต เขาคงไม่ตาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 09:13 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 09:18 น.
สุดใจหาย ครูรัชพล สอบครูผู้ช่วยได้ที่ 1 แต่ถูกโกง เพื่อนลั่น ถ้าไม่มีทุจริต เขาคงไม่ตาย

สุดใจหาย เปิดประวัติ ‘ครูรัชพล’ เหยื่อ ปมกังขาสอบครูท้องถิ่น เป็นถึงรองประธานสภาเด็กฯ มหาสารคาม หน่วยงานร่วมอาลัย

โซเชียลแห่ไว้อาลัย ‘รัชพล ฉลองคุณ’ ชายหนุ่มอนาคตไกลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างรอเรียกบรรจุครูท้องถิ่นรอบสอง เผยประวัติไม่ธรรมดา เป็นถึงรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม คนที่ 1 ขณะที่ปมกังขาเรื่องความโปร่งใสของการจัดลำดับสอบที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในภายหลังยังคงถูกตั้งคำถามจากสังคม

กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ถึงความโปร่งใสในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา) ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ซึ่งส่งผลให้ นายรัชพล ฉลองคุณ ที่สอบผ่านและมีชื่อในลำดับที่ 6 พลาดการบรรจุในรอบแรก เนื่องจากหน่วยงานเรียกบรรจุเพียง 5 ลำดับแรก เป็นเหตุให้เขาต้องไปทำงานเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนที่ห่างไกลบ้าน ต่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิต

กำหนดการทำบุญฉลองอัฐิ คุณครูรัชพล ฉลองคุณ พร้อมข้อความจากเพื่อนที่ระบุว่าการเรียกบรรจุรอบแรกถึงลำดับที่ 5 ทำให้เขาต้องไปเป็นครูอัตราจ้างไกลบ้านก่อนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ทว่าภายหลังที่ขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นถูกเปิดโปง กวาดล้าง ได้ประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ปรากฏว่านายรัชพลขยับขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 1

ล่าสุด นอกเหนือจากความสูญเสียบุคลากรครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว สังคมยังได้รับรู้ถึงประวัติที่น่าชื่นชมของนายรัชพลเพิ่มเติม พบว่าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก “บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม” และ “สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม” ได้โพสต์ข้อความและภาพถ่ายเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเขาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ในโพสต์ไว้อาลัยดังกล่าวได้ระบุถึงบทบาทสำคัญของนายรัชพลว่า เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เข้าสอบครูเท่านั้น แต่ยังดำรงตำแหน่งเป็นถึง “รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม คนที่ 1” ข้อมูลนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมในระดับจังหวัดมาโดยตลอด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฉบับใหม่ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ซึ่งนายรัชพล ฉลองคุณ ขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 1

การสูญเสีย “ครูรัชพล” จึงถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าวสาร และตอกย้ำคำถามสำคัญจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตรวมถึงประชาชนทั่วไปว่า หากกระบวนการจัดการสอบและการประกาศผลมีความถูกต้องโปร่งใสตั้งแต่ต้น ชายหนุ่มอนาคตไกลผู้เป็นที่รักของหน่วยงานและเพื่อนฝูงคนนี้ คงได้บรรจุเข้ารับราชการตามความฝันในรอบแรก และอาจไม่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฉบับเดิม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ที่นายรัชพล ฉลองคุณ อยู่ลำดับที่ 6 พร้อมข้อความจากเพื่อนตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีการทุจริตเขาจะได้ลำดับเท่าไร

โพสต์สุดท้ายของครูรัชพล ที่พูดถึงผลสอบตัวเองเขียนว่า “ลำดับที่ 6” หวังว่าเรียกรอบที่ 2 เร็วๆ นะครับ ขอบคุณครอบครัวและทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับ ฝันของผมใกล้เป็นจริงแล้ว

โพสต์เฟซบุ๊กของนายรัชพล ฉลองคุณ พร้อมบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีชื่อเขาอยู่ลำดับที่ 6

โพสต์ไว้อาลัยของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ต่อการจากไปของนายรัชพล ฉลองคุณ

 

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 09:13 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 09:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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