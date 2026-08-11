สุดใจหาย ครูรัชพล สอบครูผู้ช่วยได้ที่ 1 แต่ถูกโกง เพื่อนลั่น ถ้าไม่มีทุจริต เขาคงไม่ตาย
สุดใจหาย เปิดประวัติ ‘ครูรัชพล’ เหยื่อ ปมกังขาสอบครูท้องถิ่น เป็นถึงรองประธานสภาเด็กฯ มหาสารคาม หน่วยงานร่วมอาลัย
โซเชียลแห่ไว้อาลัย ‘รัชพล ฉลองคุณ’ ชายหนุ่มอนาคตไกลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างรอเรียกบรรจุครูท้องถิ่นรอบสอง เผยประวัติไม่ธรรมดา เป็นถึงรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม คนที่ 1 ขณะที่ปมกังขาเรื่องความโปร่งใสของการจัดลำดับสอบที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในภายหลังยังคงถูกตั้งคำถามจากสังคม
กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ถึงความโปร่งใสในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา) ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ซึ่งส่งผลให้ นายรัชพล ฉลองคุณ ที่สอบผ่านและมีชื่อในลำดับที่ 6 พลาดการบรรจุในรอบแรก เนื่องจากหน่วยงานเรียกบรรจุเพียง 5 ลำดับแรก เป็นเหตุให้เขาต้องไปทำงานเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนที่ห่างไกลบ้าน ต่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิต
ทว่าภายหลังที่ขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นถูกเปิดโปง กวาดล้าง ได้ประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ปรากฏว่านายรัชพลขยับขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 1
ล่าสุด นอกเหนือจากความสูญเสียบุคลากรครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว สังคมยังได้รับรู้ถึงประวัติที่น่าชื่นชมของนายรัชพลเพิ่มเติม พบว่าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก “บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม” และ “สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม” ได้โพสต์ข้อความและภาพถ่ายเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเขาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ในโพสต์ไว้อาลัยดังกล่าวได้ระบุถึงบทบาทสำคัญของนายรัชพลว่า เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เข้าสอบครูเท่านั้น แต่ยังดำรงตำแหน่งเป็นถึง “รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม คนที่ 1” ข้อมูลนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมในระดับจังหวัดมาโดยตลอด
การสูญเสีย “ครูรัชพล” จึงถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าวสาร และตอกย้ำคำถามสำคัญจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตรวมถึงประชาชนทั่วไปว่า หากกระบวนการจัดการสอบและการประกาศผลมีความถูกต้องโปร่งใสตั้งแต่ต้น ชายหนุ่มอนาคตไกลผู้เป็นที่รักของหน่วยงานและเพื่อนฝูงคนนี้ คงได้บรรจุเข้ารับราชการตามความฝันในรอบแรก และอาจไม่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้
โพสต์สุดท้ายของครูรัชพล ที่พูดถึงผลสอบตัวเองเขียนว่า “ลำดับที่ 6” หวังว่าเรียกรอบที่ 2 เร็วๆ นะครับ ขอบคุณครอบครัวและทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับ ฝันของผมใกล้เป็นจริงแล้ว
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