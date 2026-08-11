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วินาทีระทึก! มหาวิหารเก่าแก่ โคลอมเบีย อายุเกือบ 100 ปี ถล่มหลังแผ่นดินไหว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 09:32 น.
วินาทีระทึก! มหาวิหารเก่าแก่ โคลอมเบีย อายุเกือบ 100 ปี ถล่มหลังแผ่นดินไหว

วินาทีระทึก! มหาวิหารเก่าแก่ โคลอมเบีย อายุเกือบ 100 ปี ถล่มหลังแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 111 ศพ

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4 บริเวณจังหวัดโชโก ประเทศโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 19.34 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 111 ราย

กรมทรัพยากรธรณีวิทยาของโคลอมเบียรายงานว่า จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซ เดล ปัลมาร์ ในจังหวัดโชโก ที่ระดับความลึกไม่ถึง 60 ไมล์ โดยความรุนแรงระดับ 7.4 ถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประเทศโคลอมเบียในรอบทศวรรษที่ผ่านมา

X/ @visegrad24

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวส่งผลให้อาสนวิหารบาซิลิกา ออฟ อาวร์ เลดี้ ออฟ โรซารี (Cathedral Basilica of Our Lady of Rosary) ในเมืองมานิซาเลส พังถล่มลงมาต่อหน้าผู้เห็นเหตุการณ์ โดยมีวิดีโอบันทึกภาพนาทียอดแหลมของมหาวิหารร่วงหล่นกระแทกพื้นจนกลายเป็นซากปรักหักพัง ฝุ่นละอองจากซากอาคารลอยคลุ้งปกคลุมเต็มท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งกันพื้นที่และนำผู้คนให้ออกห่างจากจุดเกิดเหตุโดยเร็ว

มหาวิหารบาซิลิกา ออฟ อาวร์ เลดี้ ออฟ โรซารี เป็นโบสถ์คาทอลิกเก่าแก่อายุเกือบหนึ่งศตวรรษ เริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1920 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิกที่มีความสูงประมาณ 390 ฟุต ครองสถิติเป็นอาคารที่มียอดแหลมสูงที่สุดในประเทศโคลอมเบีย และยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกา

วินาทีมหาวิหารเก่าแก่เกือบ 100 ปีพังถล่มจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบีย
X/ @visegrad24

ก่อนหน้านี้มหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้เคยรอดพ้นจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้ง โดยมีบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในปี 1938 ขณะที่มหาวิหารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และเกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกครั้งในปี พ.ศ. 1962 ซึ่งความรุนแรงในครั้งนั้นส่งผลให้หอคอยด้านข้างฝั่งหนึ่งพังถล่มลงมา ก่อนที่ในที่สุดจะพังถล่มลงมาทั้งหลังจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้

ที่มา: nypost

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 09:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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