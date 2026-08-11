พยาบาล-ตำรวจสายสืบ ยิงกันในรถ อาการสาหัส ตำรวจคาดขัดแย้งในครอบครัว
พยาบาล-ตำรวจสายสืบ เจ็บหนักในรถ ชาวบ้านรายงานว่าได้ยินเสียงปืนดัง 2 นัด ตำรวจคาดขัดแย้งในครอบครัว เฝ้าระวังอาการใกล้ชิด
ร.ต.อ.วรากร สายแวว รองสารวัตรเวรฯ (สอบสวน) สภ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้ยินเสียงปืนสองนัด ภายในรถเก๋ง บริเวณบ้านพักปูน 2 ชั้น ข้างที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ทราบชื่อคือ น.ส. จิรภา (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี พยาบาลวิชาชีพ และฝ่ายชายคือ จ.ส.ต. ธนกฤต (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผบ.หมู่ สืบสวน สภ.ศรีมโหสถ โดยทั้งสองเป็นสามี-ภรรยากัน เพิ่งแต่งงานกันได้ประมาณ 1 ปีเศษ มีลูกหนึ่งคน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เร่งนำตัวส่งห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีมโหสถ และแพทย์ได้ทำการส่งตัว ไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอย่างเร่งด่วน
จากการสอบสวนพฤติการณ์เบื้องต้นทราบว่า เหตุเกิดขณะที่ทั้งคู่อยู่ภายในรถเก๋ง สีขาว บริเวณหน้าบ้านพัก โดยมีฝ่ายหญิงเป็นผู้ขับขี่ ระหว่างนั้นได้เกิดปากเสียงขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในรถ ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นรวม 2 นัดซ้อน
ขณะที่ พ.ต.อ.สมเกียรติ เพ็ญศิริ ผกก.สภ.ศรีมโหสถ เปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้าทางคดีว่า สาเหตุคร่าวๆ น่าจะเป็นการขัดแย้งกันภายในครอบครัว อาจด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ร้อน ไม่เกี่ยวข้องกับปมขัดแย้งทางอิทธิพลหรือธุรกิจแต่อย่างใด ขณะนี้ทีมแพทย์เพื่อติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด เมื่อผู้บาดเจ็บทั้งสองคนพ้นขีดอันตรายแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อสรุปสำนวนคดีและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
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