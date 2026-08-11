กรมควบคุมโรค ออกโรงเตือน สูบบุหรี่ในโรงพักผิดกฎหมาย ปรับจริง 5,000 บาท
กรมควบคุมโรค ออกโรงเตือน สูบบุหรี่ในโรงพักผิดกฎหมาย ปรับจริง 5,000 บาท ชี้สถานีตำรวจเป็นสถานที่ราชการ ต้องปลอดบุหรี่
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 13 ชั่วโมง
อย่าหาทำ สูบบุหรี่ในโรงพัก ผิดกฎหมาย ปรับจริง 5,000 บาท
จากภาพข่าวที่ปรากฏว่ามีการสูบบุหรี่ภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวนั้น ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย อย่างชัดเจน หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัย วันนี้เรามาทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกัน
เขตปลอดบุหรี่…กฎหมายว่าอย่างไร
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และ “สถานที่ราชการ” ซึ่งรวมถึง สถานีตำรวจ เป็น เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุม ห้องสืบสวน หรือบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
บทลงโทษที่ควรรู้
สำหรับผู้สูบ หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
สำหรับผู้ดำเนินการ เจ้าของ ผู้ดูแลสถานที่ หากปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ไม่ห้ามปราม หรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตน มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในสถานที่ราชการและสถานที่บังคับใช้กฎหมาย ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแบบอย่างที่สำคัญในการปกป้องสุขภาพของประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายของควันบุหรี่มือสอง”
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