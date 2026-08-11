กองทัพอากาศ เลื่อนภารกิจ “อนุทิน” ร่วมบิน F-16 ระยะเวลาไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม
กองทัพอากาศ เลื่อนภารกิจ “อนุทิน” ร่วมบิน F-16 ในวันที่ 14 ส.ค. ระยะเวลาไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม เน้นย้ำถึงความปลอดภัย
กองทัพอากาศ ได้ชี้แจงถึงข่าวเกี่ยวกับการที่กองทัพอากาศมีแนวคิดเชิญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ขึ้นบินในฐานะนักบิน ร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก หรือเครื่องบิน F-16 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ ระบุว่า ในการตรวจเยี่ยม กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นายกรัฐมนตรีจะยังไม่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เนื่องจากการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศ จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบินอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพและความพร้อมทางการแพทย์ การเข้ารับการฝึกในห้องปรับสภาพความกดอากาศ (Altitude Chamber) ตลอดจนการฝึกและทดสอบขั้นตอนการสละอากาศยาน (Ejection Training) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
ด้วยระยะเวลาที่มีอยู่ก่อนการตรวจเยี่ยมในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 จึงยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ครบถ้วน กองทัพอากาศจึงเห็นว่า ความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับที่ใช้กับนักบินของกองทัพอากาศ
อย่างไรก็ตาม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้รับฟัง การบรรยายสรุปสถานการณ์และภารกิจของกองทัพอากาศ รวมถึงขีดความสามารถและบทบาทของเครื่องบินขับไล่ F-16 ตลอดจนพบปะพูดคุยและให้กำลังใจนักบิน เจ้าหน้าที่ และกำลังพลของกองบิน 1 ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการรับทราบภารกิจ การเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติงานของกำลังพลจากประสบการณ์ตรง
กองทัพอากาศขอย้ำว่า การที่นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในอนาคต หากมีความเหมาะสม จะต้องดำเนินการภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัยและกระบวนการฝึกที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเที่ยวบินหรือเพิ่มชั่วโมงบินเป็นกรณีพิเศษ และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มภาระหรืองบประมาณของทางราชการโดยไม่จำเป็น
กองทัพอากาศเห็นว่า การได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ย่อมช่วยให้ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจด้านความมั่นคง สามารถเข้าใจถึงขีดความสามารถ ข้อจำกัด และความพร้อมของกำลังทางอากาศได้อย่างรอบด้าน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
ทั้งนี้ กองทัพอากาศให้ความสำคัญสูงสุดต่อ ความปลอดภัย ความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานสากล และทุกกิจกรรมจะดำเนินการภายใต้หลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” ไม่ตอบหมายถึงใคร โพสต์ “วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน” บอก “วันนี้ออกกำลังกาย”
- “อนุทิน” โผล่เม้นท์โต้สำนักข่าวดัง ไม่ได้ซื้อสร้อยทองคำขาว 1.2 ล้านให้ภรรยา
- “อนุทิน” สั่งมหาดไทย รีบลงพื้นที่ด่วน เหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ สอบปืนใคร?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: