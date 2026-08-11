ข่าวการเมือง

กองทัพอากาศ เลื่อนภารกิจ “อนุทิน” ร่วมบิน F-16 ระยะเวลาไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 08:40 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 08:42 น.
อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งประชุมในห้อง

กองทัพอากาศ เลื่อนภารกิจ “อนุทิน” ร่วมบิน F-16 ในวันที่ 14 ส.ค. ระยะเวลาไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม เน้นย้ำถึงความปลอดภัย

กองทัพอากาศ ได้ชี้แจงถึงข่าวเกี่ยวกับการที่กองทัพอากาศมีแนวคิดเชิญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ขึ้นบินในฐานะนักบิน ร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก หรือเครื่องบิน F-16 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ ระบุว่า ในการตรวจเยี่ยม กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นายกรัฐมนตรีจะยังไม่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เนื่องจากการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศ จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบินอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพและความพร้อมทางการแพทย์ การเข้ารับการฝึกในห้องปรับสภาพความกดอากาศ (Altitude Chamber) ตลอดจนการฝึกและทดสอบขั้นตอนการสละอากาศยาน (Ejection Training) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

ด้วยระยะเวลาที่มีอยู่ก่อนการตรวจเยี่ยมในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 จึงยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ครบถ้วน กองทัพอากาศจึงเห็นว่า ความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับที่ใช้กับนักบินของกองทัพอากาศ

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้รับฟัง การบรรยายสรุปสถานการณ์และภารกิจของกองทัพอากาศ รวมถึงขีดความสามารถและบทบาทของเครื่องบินขับไล่ F-16 ตลอดจนพบปะพูดคุยและให้กำลังใจนักบิน เจ้าหน้าที่ และกำลังพลของกองบิน 1 ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการรับทราบภารกิจ การเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติงานของกำลังพลจากประสบการณ์ตรง

กองทัพอากาศขอย้ำว่า การที่นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในอนาคต หากมีความเหมาะสม จะต้องดำเนินการภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัยและกระบวนการฝึกที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเที่ยวบินหรือเพิ่มชั่วโมงบินเป็นกรณีพิเศษ และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มภาระหรืองบประมาณของทางราชการโดยไม่จำเป็น

กองทัพอากาศเห็นว่า การได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ย่อมช่วยให้ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจด้านความมั่นคง สามารถเข้าใจถึงขีดความสามารถ ข้อจำกัด และความพร้อมของกำลังทางอากาศได้อย่างรอบด้าน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ กองทัพอากาศให้ความสำคัญสูงสุดต่อ ความปลอดภัย ความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานสากล และทุกกิจกรรมจะดำเนินการภายใต้หลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เผยผลชันสูตร “พ.ต.อ.ธงชัย” หลังถูก “ฉลอง” ยิงดับ กระสุนโดนหลอดเลือดแดง

3 นาที ที่แล้ว
แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ &quot;Vibrio vulnificus&quot; ระบาดช่วงฤดูร้อน ข่าวต่างประเทศ

แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ “Vibrio vulnificus” ระบาดช่วงฤดูร้อน

24 นาที ที่แล้ว
กำหนดการ &quot;ฮลุน โซโล่&quot; วันสุดท้าย ก่อนเดินทางไกล ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าว

กำหนดการ “ฮลุน โซโล่” วันสุดท้าย ก่อนเดินทางไกล ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อหาหนัก “อู๋จุน” ทีมงานแจ้งความกองปราบฯ ตร.จ่อออกหมายเรียกครั้งที่ 2

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานีตำรวจโดนด้วย หลังปล่อย “ฉลอง” สูบบุหรี่ในสถานราชการ ปรับ 3,000 บาท

54 นาที ที่แล้ว
หมอธีระวัฒน์ แจง ไทยไม่ได้ติด HIV ใหม่ 1 ล้านคน ตัวเลขจริงมีชีวิต 5.6 แสน เร่งดันหยุดวงจรแพร่เชื้อ สุขภาพและการแพทย์

หมอธีระวัฒน์ แจง ไทยไม่ได้ติด HIV ใหม่ 1 ล้านคน ตัวเลขจริงมีชีวิต 5.6 แสน เร่งดันหยุดวงจรแพร่เชื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เกรียง กัลป์ตินันท์” แม่ทัพอีสาน อดีต รมช.มหาดไทย ยุค “เศรษฐา” เสียชีวิตในวัย 73 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสุดงง! ทำงานอยู่บ้าน เจอตำรวจบุกถึงที่ เหตุเพื่อนบ้านโทรแจ้ง สงสัยแก๊งคอลฯ ข่าว

หนุ่มสุดงง! ทำงาน WFH เจอตำรวจบุกล้อมบ้าน เหตุเพื่อนบ้านคิดว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล ในเสื้อผ้าไหมสีน้ำเงิน คู่กับภาพวงกลมของฉลอง เรี่ยวแรง ขณะพ่นควันบุหรี่ ข่าวการเมือง

“อนุทิน” กำชับ ผบ.ตร. หลังมีภาพ “ฉลอง” ดูดบุหรี่ไม่ใส่กุญแจมือ พร้อมตรวจ ม.157

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายยืนชูนิ้วโป้งถ่ายภาพร่วมกันพร้อมเกียรติบัตร ข่าว

ตำรวจมอบรางวัลให้ “ดาบเบิร์ด” ตำรวจสวมกางเกงขาสั้น ช่วยระงับเหตุกราดยิงโรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับไรเดอร์ชั่ว ฉุดผู้โดยสารหญิง 15 ข่มขืนทารุณ เน้นเหยื่อนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

จับไรเดอร์ชั่ว ฉุดผู้โดยสารหญิง 15 ข่มขืนทารุณ เน้นเหยื่อนักเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรโมชั่นร้านอาหารวันแม่ 2569 ไลฟ์สไตล์

โปรโมชั่นวันแม่ 2569 รวมร้านอาหาร-บุฟเฟต์ คุณแม่ทานฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 12 สิงหาคม 2569 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี 12 สิงหาคม 2569 เที่ยววันแม่ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวฉลอง เรี่ยวแรง ท่ามกลางสื่อมวลชนที่รุมสัมภาษณ์ ข่าว

ศาลไม่ให้ประกันตัว “ฉลอง เรี่ยวแรง” ชี้เป็นคดีร้ายแรง-อุกอาจ หวั่นหลบหนีหรือก่อเหตุซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพขาวดำของ จ.ส.ต.ฮากีม กือจิ ในเครื่องแบบตำรวจ พร้อมข้อความ อาลัยตำรวจกล้า ข่าวอาชญากรรม

อาลัย “จ.ส.ต.ฮากีม กือจิ” สภ.ทุ่งยางแดง คนร้ายลอบยิงกลางสนามแข่งนก จ.ปัตตานี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักจั่นเกาะอยู่บนต้นไม้สีเขียว ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นจีนหูหนวกนาน 2 สัปดาห์ หลังฟังเสียงฝูงจักจั่นในป่านานถึง 4 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แตกตื่น! แชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ ผู้ปกครองผวา สั่งนักเรียนหยุดเรียน ข่าว

แตกตื่น! แชตขู่กราดยิง โรงเรียนดังเชียงใหม่ ผู้ปกครองผวา สั่งนักเรียนหยุดเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ฝน วิรุฬกานต์ ก่อนเสียชีวิต ข่าว

โพสต์สุดท้าย ฝน วิรุฬกานต์ ลูกสาวอดีตไฮโซ ‘ดารุณี’ สู้อาการป่วย 2 เดือน ก่อนจากไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพฉลอง เรี่ยวแรง คู่กับใบเสร็จรับเงินค่าปรับ พร้อมข้อความ จ่ายค่าปรับจริง ข่าว

ปรับจริง! กรมควบคุมโรค สั่งปรับ “ฉลอง เรี่ยวแรง” 5,000 บาท นั่งสูบบุหรี่ในโรงพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉลอง เรี่ยวแรง ยิ้มถ่ายภาพในแจ็กเก็ตสีเข้ม ข่าว

ตำรวจฝากขัง “ฉลอง เรี่ยวแรง” ผัดแรก หลังโดน 4 ข้อหาหนัก ทนายไม่ยื่นประกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจ๊ปอง อัญชะลี ไพรีรัก ข่าวการเมือง

ประวัติ เจ๊ปอง อัญชะลี ไพรีรัก นักข่าวการเมืองอาวุโส สู่ ผอ.ข่าวแนวหน้าออนไลน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเครื่องแบบ นั่งแถลงข่าว ข่าว

โฆษกตำรวจ วอนสื่อ อย่าเปิดเผยใบหน้า-ชื่อ ผู้ก่อเหตุกราดยิง หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติ พ.ต.อ.ธงชัย วอนสังคมอย่าด่วนตัดสินปมหนี้สิน ข่าว

ญาติ พ.ต.อ.ธงชัย ยืนยันการเงินมั่นคง คนตายไม่มีโอกาสพูด เผยความจริงเรื่องเงินเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ-วันแม่แห่งชาติ ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ-วันแม่แห่งชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจากหน้าต่างเครื่องบิน เห็นเปลวไฟลุกบริเวณเครื่องยนต์ใต้ปีก ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก! เครื่องยนต์อเมริกันแอร์ไลน์ไฟไหม้ หลังชนกับนกขณะเทคออฟ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 08:40 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 08:42 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยผลชันสูตร “พ.ต.อ.ธงชัย” หลังถูก “ฉลอง” ยิงดับ กระสุนโดนหลอดเลือดแดง

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569
แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ &quot;Vibrio vulnificus&quot; ระบาดช่วงฤดูร้อน

แบคทีเรียกินเนื้อคน ดับแล้ว 7 ศพในสหรัฐฯ เตือนระวังเชื้อ “Vibrio vulnificus” ระบาดช่วงฤดูร้อน

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569
กำหนดการ &quot;ฮลุน โซโล่&quot; วันสุดท้าย ก่อนเดินทางไกล ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ

กำหนดการ “ฮลุน โซโล่” วันสุดท้าย ก่อนเดินทางไกล ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569

เปิดข้อหาหนัก “อู๋จุน” ทีมงานแจ้งความกองปราบฯ ตร.จ่อออกหมายเรียกครั้งที่ 2

เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2569
Back to top button