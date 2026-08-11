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“น้ำฝน วิรุฬกานต์” ลูกสาวคนโตอดีตไฮโซ “ดารุณี” เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 08:27 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 08:27 น.
ภาพขาวดำของน้ำฝน วิรุฬกานต์ นอนยิ้มอยู่บนเตียงผู้ป่วย

น้ำฝน วิรุฬกานต์ ลูกสาวคนโตอดีตไฮโซ ดารุณี กฤตบุญญาลัย เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัว เอิ๊ก พรหมพร เล่าสองเดือนที่ผ่านมาสู้เต็มที่

เอิ๊ก พรหมพร พิธีกรคนดัง ได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมแจ้งข่าวว่า น้ำฝน วิรุฬกานต์ กฤตบุญญาลัย ลูกสาวคนโตของ ดารุณี กฤตบุญญาลัย อดีตไฮโซชื่อดังและอดีตแกนนำ นปช. เสียชีวิตแล้ว หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล

โดย เอิ๊ก พรหมพร โพสต์ข้อความระบุว่า “ฝน .. เอิ๊กไม่อยากเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆ ตลอดสองเดือนที่ผ่านมาเอิ๊ก วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลเกือบจะทุกวัน ทำทุกวิถีทางที่หาทางรักษาฝน เอิ๊กเชื่อว่าฝนจะหาย ฝนจะดีขึ้น วิ่งเต้นย้ายโรงพยาบาล คุยกับคุณหมอทุกฝ่าย ทีมแพทย์ หาทุกๆopinion จากหมอผู้เชี่ยวชาญหลายหลายๆท่าน เพื่อให้ฝนได้รับการรักษาอย่างดีดีที่สุด ในมือหมอที่เก่งที่สุด และฝนก็สู้มากมาตลอด ไม่เคยมีสักวันเลยที่ฝนบ่น หรือยอมแพ้ แม้จะโดนเจาะหรือใส่เครื่องมืออะไรเต็มไปหมด แต่ฝนก็สู้ ฝนบอกเสมอว่าฝนเป็นลูกแม่ ฝนเข้มแข็ง และฝนก็เชื่อเต็มหัวใจว่าฝนจะดีขึ้น จนถึงแม้วันสุดท้ายก่อนที่ฝนจะหลับไป

แม้จะพยามอย่างดีที่สุด แต่บางอย่าง ก็อยู่เหนือการควบคุมของเรา ที่เราก็ต้องยอมรับ มันเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้มากนัก จนถึงเมื่อคืนนี้ เอิ๊กก็ยัง LINE หาหมอ ไม่เคยหยุดที่จะพยายามเลย

ตอนนี้ฝนคงจะได้ไปเจอแม่แล้ว และคงจะมีความสุขมาก เพราะฝนบ่นคิดถึงแม่มาตลอด

ฝากแม่ดาดูแลฝนด้วยนะคะ

และอย่างน้อยที่สุดเอิ๊กก็ดีใจที่มีโอกาสได้ดูแลฝนอย่างเต็มที่ในฐานะเพื่อนคนนึงที่จะทำให้ได้ ในวันที่ฝนต้องการ และเอิ๊กก็รู้ว่าฝนรู้

หลับให้สบายนะคะ ฝากเซย์ฮัลโหลแม่ดาด้วยนะ”

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 08:27 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 08:27 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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