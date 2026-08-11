ผู้ว่านนทบุรี ยันไม่ได้เลือกปฏิบัติ หลังมีภาพ “ฉลอง” สูบบุหรี่ ชี้อนุญาตเพราะผู้ต้องหาเครียด
ผู้ว่านนทบุรี ยันไม่ได้เลือกปฏิบัติ หลังมีภาพ “ฉลอง” สูบบุหรี่ และไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือ ชี้อนุญาตให้สูบได้เพราะผู้ต้องหามีความเครียด
จากที่ปรากฎภาพของนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต นั่งพ่นควันบุหรี่ ในระหว่างอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่และไม่มีการใส่กุญแจมือ จนทำให้เกิดการตั้งคำถามของสังคมนั้น
ล่าสุด นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม หลังเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต โดยตำรวจดำเนินคดีในข้อหา 1. ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 2.พยายามฆ่าผู้อื่น 3. พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และ 4. ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
คดีนี้มีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิด และผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในหลายประเด็น โดยเบื้องต้นให้เหตุผลว่า สาเหตุเกิดจากเรื่องส่วนตัว อย่างไรก็ตามตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาต่อไป
ส่วนประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบุหรี่นั้น นายเชษฐา ชี้แจงว่า ผู้ต้องหาถูกดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับบุคคลอื่น โดยในช่วงที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ผู้ต้องหาได้ขออนุญาตสูบบุหรี่ เนื่องจากมีความเครียดสะสม ซึ่งตำรวจยืนยันว่าการดำเนินการในคดีเป็นไปตามขั้นตอนปกติ และมีการใส่กุญแจมือระหว่างการสอบสวนและควบคุมตัวตามขั้นตอน ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ
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