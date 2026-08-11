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“ไอซ์” ถามมาตรฐานตำรวจ หลังมีภาพ “ฉลอง” นั่งพ่นควันบุหรี่ ไม่สวมกุญแจมือ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 08:00 น.
ภาพวงกลมของไอซ์ ถือไมโครโฟนพูด ซ้อนบนภาพชายนั่งอยู่ในห้อง

ไอซ์ รักชนก ถามมาตรฐานตำรวจ หลังมีภาพ ฉลอง เรี่ยวแรง นั่งพ่นควันบุหรี่ ไม่สวมกุญแจมือ ชี้สังคมตั้งคำถามว่าตำรวจจะดำเนินคดีมาตรฐานใด

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตั้งคำถามหลังจากที่ปรากฎภาพของนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต นั่งพ่นควันบุหรี่ ในระหว่างอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่และไม่มีการใส่กุญแจมือ จนทำให้เกิดการตั้งคำถามของสังคม

โดย สส.ไอซ์ ระบุว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของนายกรัฐมนตรี ควรจะออกมาชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ก่อเหตุสังหาร

1) เหตุการณ์ที่ ‘นายฉลอง เรี่ยวแรง’ อดีต สส.นนทบุรี บุกยิง นายกอบจ.นนทบุรี ศึกเป็นเหตุอุกอาจร้ายแรง วันนี้เรื่องสำคัญที่ประชาชนต้องสนใจไม่ใช่เค้าโทรหาใครหลังก่อเหตุ แต่เป็นวิธีที่ตำรวจปฏิบัติกับผู้ก่อเหตุสังหารบุคคล

2) จากคลิปการเข้าจับกุมจะเห็นได้ว่า ตำรวจไม่ได้เข้าจู่โจมนายฉลองแต่อย่างใด ไม่มีการให้นอนคว่ำหน้าเอามือไพล่หลัง ไม่มีการใส่กุญแจมือ

ไม่แม้แต่การใช้เครื่องพันธะนาการ มือของนายฉลองยันทำอะไรได้อิสระ จากคลิปขณะเข้าจับกุมนายฉลองยังคงยืนคุยโทรศัพท์ และตำรวจยังปล่อยให้นายฉลองค่อยๆควักสิ่งของจากกางเกงออกมา ดูในคลิปเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือแม๊กที่ใส่ลูกปืน ไว้
แล้วถ้าในกางเกงเกิดเป็นปืนอีกกระบอกจะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าหากนายฉลองมีปืนจริงๆแล้วก่อเหตุซ้ำกับคนในบริเวณนั้นจะเกิดอะไรขึ้น? ทำไมตำรวจถึงหละหลวมเช่นนี้?

3)ได้มีโอกาสคุยกับ สารวัตโอต ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล – Thirawat Panyatammakul เหตุร้ายแรงเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดตำรวจต้องมีเครื่องพันธะนาการมือและต้องทำการตรวจค้นร่างกายว่ายังมีอาวุธอื่นๆอีกหรือไม่ แต่ตามที่เห็นในคลิปข่าวก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่อย่างใด กลับเป็นผู้ต้องหาที่ยืนคุยโทรสบายๆและหยิบของที่ติดตัวออกมาให้ตำรวจด้วยตัวเอง ขณะที่อาวุญที่ใช้ก่อเหตุยังอยู่ใกล้ๆ

4) ทุกท่านคงนึกภาพตามดิฉันได้ กรณีอื่นๆถ้าเกิดเหตุแบบเดียวกัน ยังมีอาวุธอยู่ใกล้มือ เผลอๆโดนตำรวจวิสามัญไปแล้ว แต่ในกรณีนี้ ตำรวจไม่ได้กระทำการควบคุมตัวนายฉลองให้เหมาะสมแต่อย่างใด กิริยาท่าทางดูเป็นท่าทีสบายๆ เหมือนกลุ่มเพื่อนที่อู้งานออกมาแวะดูดบุหรี่ข้างตึก มาตรฐานการจัดการสถานการณ์ร้ายแรงทำเช่นนี้จริงๆหรือ? นี่คือโปรโตคอลการควบคุมสถานการณ์ปกติหรือไม่?

5) การจัดการกับเหตุเฉพาะหน้าว่าแย่แล้ว แต่ที่แย่ไปกว่านั้นเหตุใดนายฉลองถึงได้รับอภิสิทธิ์ในการดูดบุหรี่ในสถานที่ราชการ ยังอยู่ในอิริคสบายๆและดูดบุหรี่ในสถานที่ที่ตำรวจเอาไปควบคุมตัว มาตรฐานการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ที่ไหน? ในเคสอื่นๆตำรวจให้ทำเช่นนี้ได้หรือไม่?

6) หากเทียบในกรณีอื่นๆที่ร้ายแรงแต่น้อยกว่าเคสนี้ เช่น มีการทำร้ายร่างกาย มีอาวุธมีด/ปืน มีคนเมายา หรือแม้กระทั่งการชุมชุน จะเห็นว่าหลายเคสตำรวจเข้าจู่โจมรุนแรง บางเคสต้องมีการใส่กุญแจมือ บางเคสแม้ผุ้ต้องหาสงบแล้วแต่ตำรวจยังมีเครื่องพันธะนาการ บางเคสตำรวจถึงขั้นทำร้ายร่างกายให้ได้รับความบาดเจ็บ

7) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การไม่ทำตามโปรโตคอลที่เหมาสมเช่นนี้ จากที่สังคมไม่ไว้วางใจอยู่แล้วเพราะผู้ก่อเหตุก็เป็นบุคคลที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินณขณะนี้ มันทำให้สังคมยิ่งตั้งคำถามหนักเข้าไปอีกว่า คดีนี้ตำรวจจะดำเนินการในมาตรฐานใด? เพราะตั้งแต่จุดเริ่มต้น ดูเหมือนผู้ก่อเหตุจะได้อภิสิทธิ์เหนือคดีที่ผ่านๆมาในอดีตมากทีเดียว ต่อหน้ายังขนาดนี้ลับหลังจะขนาดไหน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรแถลงเพื่อชี้แจงมาตรฐานในการเข้าควบคุมเหตุ เพราะสิ่งที่ตำรวจปฏิบัติกับผู้ก่อเหตุ เมื่อเทียบกับความร้ายแรงของเหตุแล้ว ทำให้ประชาชนตั้งคำถามมากทีเดียว”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 08:00 น.
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Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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