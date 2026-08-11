แผ่นดินไหวโคลอมเบีย ระดับ 7.4 เสียชีวิตแล้ว 111 ศพ หวั่นยอดตายเพิ่มขึ้นอีก
แผ่นดินไหวโคลอมเบีย ระดับ 7.4 มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 111 ศพ หวั่นยอดตายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีประชาชนติดอยู่ใต้ซากอาคาร
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.4 ในจังหวัดช็อกโก ประเทศโคลอมเบีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 111 ศพ ถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในช่วงปีที่ผ่านมาๆ
โดยทางการกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากแผ่นดินไหวลูกนี้ทำให้อาคารพังถล่มลงมาและมีประชาชนติดอยู่ใต้ซากอาคารจำนวนมาก
สำหรับแผ่นดินไหวลูกนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่หมู่บ้านซานโฮเซ่ เดล ปัลมาร์ อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านดังกล่าว โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกไปราวๆ 55 กิโลเมตร
ขณะที่กรุงโบโกตา เมืองหลวงโคลอมเบียได้รับรายงานว่าอาคารมีรอยร้าว แต่ไม่มีรายงานว่าอาคารได้รับความเสียหายรุนแรง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประเทศใกล้เคียงยังสามารถสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วย
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