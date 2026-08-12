หวยลาว

หวยลาว 12 สิงหาคม 2569 ออกปกติไหม วันแม่แห่งชาติ เช็กถ่ายทอดสดล่าสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 07:01 น.

วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ตรงกับวันพุธ ซึ่งอยู่ในตารางออกรางวัลของหวยลาว หลังรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว ปรับวันออกรางวัลจากเดิมสัปดาห์ละ 3 วัน เป็น 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นมา

วันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดของประเทศไทย จึงไม่ได้ทำให้ตารางออกรางวัลของหวยลาวเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ หากไม่มีประกาศงดหรือเลื่อนจากผู้จัด สลากจะดำเนินตามตารางของ สปป.ลาว

หวยลาว 12 สิงหาคม 2569 ออกกี่โมง

ตามตารางปัจจุบัน หวยลาวเริ่มถ่ายทอดสดการออกรางวัลช่วง 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางของฝั่งลาว เช่น โทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 12/8/69

ผู้ติดตามสามารถรอตรวจผลได้ทั้งเลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว และเลข 2 ตัว หลังเริ่มการออกรางวัล

นอกจากนี้ วันที่ 12 สิงหาคมตรงกับวันพุธ จึงอยู่ในรอบของ สลากพัฒนา 5/45 ซึ่งปัจจุบันยังออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

ตรวจผลหวยลาว 12 สิงหาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : xxxxxx
  • เลข 5 ตัว : xxxxx
  • เลข 4 ตัว : xxxx
  • เลข 3 ตัว : xxx
  • เลข 2 ตัว : xx
  • เลข 1 ตัว : x

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ส.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 12 ส.ค. 2569 07:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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