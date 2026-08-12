หวยลาว 12 สิงหาคม 2569 ออกปกติไหม วันแม่แห่งชาติ เช็กถ่ายทอดสดล่าสุด
วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ตรงกับวันพุธ ซึ่งอยู่ในตารางออกรางวัลของหวยลาว หลังรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว ปรับวันออกรางวัลจากเดิมสัปดาห์ละ 3 วัน เป็น 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นมา
วันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดของประเทศไทย จึงไม่ได้ทำให้ตารางออกรางวัลของหวยลาวเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ หากไม่มีประกาศงดหรือเลื่อนจากผู้จัด สลากจะดำเนินตามตารางของ สปป.ลาว
หวยลาว 12 สิงหาคม 2569 ออกกี่โมง
ตามตารางปัจจุบัน หวยลาวเริ่มถ่ายทอดสดการออกรางวัลช่วง 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางของฝั่งลาว เช่น โทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 12/8/69
ผู้ติดตามสามารถรอตรวจผลได้ทั้งเลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว และเลข 2 ตัว หลังเริ่มการออกรางวัล
นอกจากนี้ วันที่ 12 สิงหาคมตรงกับวันพุธ จึงอยู่ในรอบของ สลากพัฒนา 5/45 ซึ่งปัจจุบันยังออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
ตรวจผลหวยลาว 12 สิงหาคม 2569
- เลข 6 ตัว : xxxxxx
- เลข 5 ตัว : xxxxx
- เลข 4 ตัว : xxxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xx
- เลข 1 ตัว : x
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจหวยลาว งวด 5/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจหวยลาว 6/8/69 ส่องสถิติย้อนหลัง วิเคราะห์เลขเด็ดออกซ้ำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: