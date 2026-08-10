เคลียร์จบ! เจ้าของราวตากผ้า ร่วงจากคอนโดใส่คนเจ็บ รับผิด-จ่ายชดใช้รวม 6.5 หมื่น
เคลียร์จบ! เจ้าของราวตากผ้า ร่วงจากคอนโดใส่คนเจ็บ ยอมรับผิด-จ่ายชดใช้ค่าเสียหายรวม 6.5 หมื่น ยุติคดีทั้งแพ่งและอาญา
จากเหตุการณ์ราวตากผ้าอะลูมิเนียมหล่นจากคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท ตกใส่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่กำลังสัญจรอยู่ด้านล่าง จนเสียหลักล้ม ก่อนไถลไปเฉี่ยวชนรถยนต์อีก 2 คันที่วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และรถยนต์เสียหายหลายคัน หลังมีคลิปเหตุการณ์ถูกแชร์ต่อในโซเชียลมีเดีย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า ซึ่งมีนายอภิรัฐเป็นผู้ขับขี่ และนายต่อ สินติศิริ เป็นผู้โดยสาร ได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย นอกจากนี้ยังพบรถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด ซึ่งมี น.ส.ปฏิญญา เป็นผู้ขับขี่ และรถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า ครอส ซึ่งมี น.ส.ธัญญรัตน์ เป็นผู้ขับขี่ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สาเหตุของอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากรถชนกันโดยตรง แต่เกิดจากราวตากผ้าอะลูมิเนียมที่หล่นลงมาจากห้องพักภายในคอนโดมิเนียม ก่อนตกใส่รถจักรยานยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่บนถนน ทำให้รถเสียหลักล้มและไถลไปเฉี่ยวชนรถยนต์อีก 2 คันที่กำลังสัญจรผ่าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง พบว่าราวตากผ้าดังกล่าวเป็นของผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม ซึ่งนำมาตากไว้ก่อนเกิดเหตุร่วงหล่นลงมาบนถนน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บกับเจ้าของราวตากผ้า
ต่อมาวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 คู่กรณีทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของราวตากผ้ายอมรับผิดและตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมด ประกอบด้วยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 40,000 บาท ผู้โดยสาร 10,000 บาท ผู้ขับขี่รถยนต์ฮอนด้า 5,000 บาท และผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า 10,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,500 บาท
ทั้งนี้ คู่กรณีได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน หลังเจ้าของราวตากผ้าชำระเงินชดเชยตามข้อตกลงครบถ้วนแล้ว สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามเงื่อนไขของกระบวนการไกล่เกลี่ย ส่งผลให้ข้อพิพาทดังกล่าวยุติลงทั้งในส่วนแพ่งและอาญา
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