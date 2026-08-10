ย้อนทรัพย์สิน พ.ต.อ.ธงชัย 305 ล้าน ป.ป.ช.เปิดบัญชีปี 68 ที่ดินกว่า 260 ล้าน
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนเกิดเหตุยิงบริเวณสำนักงาน อบจ.นนทบุรี ช่วงประมาณ 11.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ผู้ก่อเหตุคือ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ซึ่งตำรวจควบคุมตัวไว้แล้ว นายฉลองอ้างภายหลังว่าเดินทางมาทวงเงิน 11 ล้านบาท ก่อนเกิดความขัดแย้งและเหตุยิงขึ้น ข้ออ้างเรื่องหนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการเงินหรือผลสอบตำรวจยืนยันในขณะนี้
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ พ.ต.อ.ธงชัย กรณีพ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดย สำนักข่าวอิศรา นำข้อมูลมาเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568
บัญชีระบุว่า พ.ต.อ.ธงชัย และ น.ส.นงลักษณ์ นรจีน ผู้อยู่กินฉันสามีภริยาตามที่ ป.ป.ช. กำหนด มีทรัพย์สินรวม 305,359,618 บาท และหนี้สินรวม 5,806,002 บาท เฉพาะ พ.ต.อ.ธงชัย มีทรัพย์สิน 286,706,617 บาท ประกอบด้วย
- ที่ดิน 260,695,000 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 20,000,000 บาท
- สิทธิและสัมปทาน 5,542,251 บาท
- เงินฝาก 249,366 บาท
- ทรัพย์สินอื่น 220,000 บาท
ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ พ.ต.อ.ธงชัยจึงอยู่ใน ที่ดิน มูลค่ากว่า 260 ล้านบาท
ส่วนน.ส.นงลักษณ์แจ้งทรัพย์สิน 18,653,001 บาท มีทั้งเงินฝาก เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม ที่ดิน บ้าน ยานพาหนะ สิทธิและสัมปทาน และทรัพย์สินอื่น พร้อมแจ้งหนี้สิน 5,806,002 บาท แบ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 2,286,549 บาท และเงินกู้ธนาคาร 3,519,453 บาท
พ.ต.อ.ธงชัยแจ้งรายได้ประมาณ 6,707,197 บาทต่อปี และรายจ่ายประมาณ 4 ล้านบาทต่อปี ส่วนน.ส.นงลักษณ์แจ้งรายได้ประมาณ 240,000 บาท และรายจ่ายประมาณ 500,000 บาทต่อปี
บัญชีล่าสุดหลังกลับมารับตำแหน่ง อยู่ที่ 303 ล้านบาท
หลังพ้นตำแหน่งปลายปี 2567 พ.ต.อ.ธงชัยชนะการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรีอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 และเข้ารับตำแหน่งวันที่ 14 มีนาคม 2568
บัญชีกรณีเข้ารับตำแหน่งที่ ป.ป.ช. เปิดเผยในเวลาต่อมา ระบุว่า พ.ต.อ.ธงชัยกับน.ส.นงลักษณ์มีทรัพย์สินรวม 303,423,647 บาท และหนี้สิน 5,624,672 บาท โดยเฉพาะ พ.ต.อ.ธงชัยมีทรัพย์สิน 286,886,737 บาท
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