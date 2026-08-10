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ใครกัน? อินฟลูฯ ดัง อารมณ์ร้อน ตบตี ถ่มน้ำลาย ลวนลามสาว 19 ถึงห้องนอน รวมตัวร้อง สายไหมต้องรอด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 16:47 น.
ใครกัน? รวมตัวร้อง สายไหมต้องรอด อินฟลูฯ ดัง อารมณ์ร้อน ตบตี ถ่มน้ำลายใส่ ลวนลามสาว 19 ถึงห้องนอน

ผู้เสียหายรวมตัวเปิดหน้าชน อดีตนายจ้าง ขอนแก่น อินฟลูฯ ดัง ผู้ติดตาม 10 ล้าน หลังเจอทั้งทำร้ายร่างกาย โยนของใส่ จิกหัว บังคับใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินหมุนเวียนล้านกว่าบาท หวั่นตกเป็นบัญชีม้า จี้ตรวจสอบพฤติกรรมหลังกล้อง

กลุ่มอดีตพนักงานเดินทางเข้าพบ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เพื่อขอความเป็นธรรม หลังถูกอดีตนายจ้างซึ่งเป็นอินฟลูเอ็นเซอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน ทำร้ายร่างกาย ทำอนาจาร และใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินแทน โดยเหตุเกิดขึ้นที่สตูดิโอใน จ.ขอนแก่น

น.ส.อารี อายุ 29 ปี เล่าว่า รู้จักกับอินฟลูฯ คนนี้เมื่อปี 2566 และได้รับการชักชวนให้มาทำงานด้วยกัน แต่กลับพบว่าอีกฝ่ายเป็นคนอารมณ์รุนแรง ควบคุมตัวเองไม่ได้ หากมีสิ่งกระทบใจเพียงเล็กน้อยจะมาลงที่ตนเสมอ ทั้งด่าทอ โยนของใส่ จิกหัว และถ่มน้ำลายใส่จานข้าว ต่อหน้าทีมงานจำนวนมากโดยไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วย

มีเหตุการณ์หนึ่งที่ตนบาดเจ็บที่ตาจนไม่สามารถถ่ายงานได้ ทำให้อินฟลูฯ รายนี้โมโหหนัก ขู่ให้คนไปเอามีดในครัวมาแทง ส่วนคนที่พยายามเข้ามาช่วยก็ถูกไล่ออก ทว่าพอได้สติกลับเข้ามาขอโทษ กอด หอมแก้ม และอ้างว่าอยู่กันเป็นครอบครัว พอตนตัดสินใจลาออก กลับถูกนำไปโพสต์สร้างความเสียหายบนเฟซบุ๊ก จนต้องเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา

น.ส.อารี ระบุอีกว่า ส่วนใหญ่ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงที่ต้องอดทนจนมองเป็นเรื่องปกติ ตนจึงต้องออกมาพูดเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าภาพหลังกล้องต่างจากหน้ากล้องโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะช่องดังกล่าวมีเด็กติดตามจำนวนมาก จึงอยากให้เด็กและสังคมพิจารณาตัวตนที่แท้จริง

อดีตช่างภาพถูกชกหน้า บีบคอ

ด้าน นายนันทวัฒน์ อายุ 24 ปี อดีตช่างภาพ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะกำลังถ่ายคอนเทนต์ในสตูดิโอ กลับถูกอินฟลูฯ คนดังกล่าวต่อว่าเรื่องมุมกล้องอย่างรุนแรง พร้อมท้าทายให้ต่อสู้ แม้จะยกมือไหว้ขอโทษแต่ยังถูกชกหน้า บีบคอ เอาอุปกรณ์ชกมวยตีศีรษะ และถ่มน้ำลายใส่ ก่อนสั่งเลิกจ้างในวันเดียวกันและขู่จะทำร้ายซ้ำหากพบกันอีก หลังเกิดเหตุได้ไปตรวจร่างกายและนำหลักฐานร่องรอยบาดแผลเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองขอนแก่น

ขณะที่ นายเวสป้า (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อดีตพนักงานอีกราย เล่าว่า ทำงานมาตั้งแต่ปี 2567 ถูกสั่งให้นำบัญชีธนาคารส่วนตัวไปใช้รับเงินจากสปอนเซอร์โดยไม่ทราบที่มา มีเงินหมุนเวียนเข้ามามากกว่า 1 ล้านบาท และเคยโอนเงินตามคำสั่งผ่านไลน์รวมกว่า 1.4 ล้านบาท ที่ยอมทำเพราะหวาดกลัวพฤติกรรมความรุนแรงและเกรงว่าจะถูกทำร้าย ก่อนจะตัดสินใจลาออกเมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา เพราะกลัวว่าจะตกเป็นบัญชีม้า และเตรียมแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใส

ส่วน น.ส.ออย (นามสมมติ) อายุ 19 ปี เปิดเผยว่า สมัครเข้าทำงานตำแหน่งครีเอเตอร์ตามฝันเมื่อปี 2568 แต่กลับถูกให้ทำหน้าที่แม่บ้าน ช่วงแรกของการทำงาน ได้นั่งรถกลับจากออกกองกับอินฟลูฯ รายนี้เพียงสองคน เมื่อถึงหน้าสตูดิโออีกฝ่ายได้ขอกอด โดยอ้างว่าเป็น “การกอดแบบครอบครัว” หลังจากนั้นมักจะเข้ามาพูดคุยในห้องนอนหรือเรียกไปคุยใต้บันไดแล้วขอกอดอยู่เรื่อย ๆ

กระทั่งเกิดเหตุการณ์หนักที่สุด ขณะนอนหลับอยู่ในห้องพักพนักงาน มีคนเปิดประตูเข้ามาหอมแก้ม ซุกไซร้คอ และพยายามดึงผ้าห่มเพื่อจับขาอ่อน ตนพยายามดึงผ้าห่มไว้เพื่อให้รู้ว่าตื่นแล้ว แต่อีกฝ่ายไม่หยุด จนกระทั่งพนักงานอีกคนเดินเข้ามาเห็น อินฟลูฯ รายนี้จึงรีบผละออกไป หลังเกิดเหตุตื่นตกใจและสับสน เพราะอีกฝ่ายยังคงวางตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

สายไหมต้องรอดชี้เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ระบุว่า พฤติกรรมเข้าข่ายคุกคามทางเพศต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนประเด็นการใช้บัญชีบุคคลอื่นรับเงินและเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีความผิดอื่นด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ หากผู้เสียหายไม่มั่นใจการดำเนินคดีในพื้นที่ สามารถประสานหน่วยงานส่วนกลางให้ความช่วยเหลือได้ พร้อมฝากถึงผู้ผลิตคอนเทนต์ที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้ระมัดระวังการแสดงออก เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเข้าใจผิดหรือมองว่าพฤติกรรมคุกคามเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ

ข้อมูลทั้งหมดเป็นคำให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้เสียหาย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่ออินฟลูเอ็นเซอร์รายดังกล่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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