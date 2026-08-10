เพจดังแฉ มาเฟียช่างภาพ วัดอรุณฯ ยึดที่ถ่ายรูปให้ นทท.จีน เจอกร่าง-ด่าหยาบใส่
เพจดังแฉ มาเฟียช่างภาพ วัดอรุณฯ ยึดที่ถ่ายรูปให้ นักท่องเที่ยวจีน พอเตือนเจอกร่าง-ด่าหยาบใส่ วอนหน่วยงานจัดระเบียบ
เพจเฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์เจอพฤติกรรมสุดแย่ของช่างภาพกลุ่มหนึ่ง หลังจากที่ได้ไปวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมกับลูกสาว โดยระบุว่า “มาเฟียช่างภาพวัดอรุณ แอดเจอมากับตัวช่วงกลับไทย ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง
กลุ่มช่างภาพรับจ้างในวัดอรุณฯ ยึดพื้นที่บางจุดในวัดทำเป็น photo studio ส่วนตัวเพื่อถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวชาวจีน จนทำให้คนอื่นไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพได้ โดยอ้างว่าต้องเข้าคิวรอ ทั้งที่จริงแล้วคือการจองพื้นที่ไว้ให้เฉพาะลูกค้าของตัวเอง
อาทิตย์ที่แล้วแอดพาลูกสาวใส่ชุดไทยไปถ่ายรูป พยายามตักเตือนแต่กลับเจอพฤติกรรมกร่างและหยาบคายใส่ อยากฝากให้ทางวัดตรวจสอบและจัดระเบียบกลุ่มช่างภาพเหล่านี้ด้วยครับ พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น ประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่น ไต้หวัน หรืออเมริกา ไม่มีใครทำกัน ทางวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้ครับ
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักท่องเที่ยวจีนถึงคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากคนในบ้านเราเองที่ยอมให้สิทธิพิเศษ พรีเมียม หรือยอมละเลยกฎเกณฑ์สาธารณะเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว จนทำให้เกิดบรรทัดฐานผิด ๆ ที่ว่า “ใครจ่ายหนักกว่า คนนั้นมีสิทธิมากกว่า” ทั้งที่พื้นที่ตรงนั้นคือ พื้นที่สาธารณะ ที่ทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็น และบางส่วนได้มีการเล่าประสบกรณ์ที่พบเจอด้วยว่า “หนูโดนมาแล้วกับตัวเลยพาเพื่อนไปถ่าย แล้วทีนี้มันหาว่าเราอ่ะไปแซงคิวมันทั้ง ๆ ที่เราเป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็เลยด่าสวนกลับไปเลยไม่ได้แคร์ด้วยพี่ฟาดมาฟาดกลับเราเป็นนักท่องเที่ยวคุณมีสิทธิ์อะไรมาล็อคไว้ให้ลูกค้าของคุณมันพื้นที่สาธารณะประสาท”
“พฤติกรรมแย่มาก ๆ เลยค่ะ เป็นมานานแล้ว สมควรที่หน่วยงานรัฐที่ดูแล จะเข้าไปจัดระเบียบ กระชับการใช้กฎ ระเบียบมี่ถูกต้องจริงจังได้แล้ว”
“สุดยอดแห่งสถานที่ของการเอาเปรียบกัน เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กันจริงๆ คนอื่น ๆ ไม่สน ฉันต้องได้เงิน ลูกค้าฉันต้องมาก่อน ที่ของฉัน ฉันจอง ฉันเป็นช่างภาพของวัด…นี่แหละสะท้อนความเป็นประเทศที่ไม่เจริญ สุดยอดจริงๆ”
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