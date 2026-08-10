เฉลยที่มา 67 คืออะไร? ไขมีมเลขปั่น หลังโผล่รัวคอมเมนต์โหนกระแส ‘ยูทูบเบอร์หัวสี’
เฉลยความหมายมีม “67” คืออะไร? หลังชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รัวๆ ระหว่างรายการโหนกระแสวันนี้ ปมดราม่า อู๋จุน Hi-End
รายการ โหนกระแส วันที่ 10 สิงหาคม 2569 พูดถึงประเด็นของ อู๋จุน Hi-End หลังอดีตทีมงานออกมาเปิดเผยเรื่องการทำงานและกล่าวหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายเรื่อง ขณะที่อู๋จุนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาบางส่วนและชี้แจงข้อมูลในมุมของตัวเอง
ระหว่างรายการ คนดูจำนวนมากกลับสังเกตเห็นคำว่า “67” โผล่ซ้ำในช่องคอมเมนต์ จนหลายคนถามว่า ตัวเลขนี้เกี่ยวอะไรกับอู๋จุน หรือเป็นรหัสที่วัยรุ่นใช้สื่อสารกัน
หมายเลข 67 อ่านว่า “ซิกซ์ เซเว่น” หรือ Six-Seven เป็นมีมอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีความหมายตายตัว ชาวเน็ตรายหนึ่งอธิบายลักษณะการใช้ไว้ว่า
“มักใช้เป็นคำตอบกวนๆ เวลาขี้เกียจตอบคำถาม หรือเอาไว้พิมพ์ปั่นคอมเมนต์ลอยๆ เพื่อความตลกขบขันและเกาะกระแสมีม เท่านั้น 55555 67”
คนรุ่นใหม่จึงอาจพิมพ์ “67” เพื่อตอบคำถามแบบกวน ๆ พิมพ์เล่นในช่องแชต หรือพิมพ์ตามคนอื่นโดยไม่ได้ต้องการสื่อความหมายเฉพาะ
ด้านเว็บไซต์ Merriam-Webster อธิบายว่า Six-Seven ว่าเป็นคำสแลงที่แทบไม่มีความหมายแน่นอน แต่ก็ยังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นและ Gen Alpha จนกระทั่งได้รับเลือกจากเว็บไซต์ Dictionary.com ให้เป็น Word of the Year ปี 2025
ต้นทางของมีมเชื่อมโยงกับเพลง Doot Doot (6 7) ของแร็ปเปอร์ Skrilla ก่อนถูกนำไปใช้ในคลิปบน TikTok และคอนเทนต์บาสเกตบอล โดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวข้องกับ LaMelo Ball ซึ่งสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว จากนั้น “67” ก็แพร่ไปเป็นมุกที่คนพิมพ์ตามกันในโลกออนไลน์
ดังนั้น 67 ที่โผล่รัวในคอมเมนต์โหนกระแส ไม่ได้เป็นรหัสเกี่ยวกับอู๋จุน Hi-End และไม่ได้มีความหมายลับในรายการ คนส่วนใหญ่ใช้เพื่อเล่นมีม ปั่นคอมเมนต์ หรือเกาะกระแสเท่านั้น
สรุปสั้น ๆ 67 = มีมกวน ๆ ที่ไม่มีคำแปลตายตัว เห็นคนพิมพ์ “67” ก็ไม่ต้องพยายามถอดรหัสให้ซับซ้อน เพราะหลายครั้งคนพิมพ์เองก็ไม่ได้ต้องการให้มันแปลว่าอะไร
อู๋จุน Hi-End มีดราม่าอะไร
อู๋จุน Hi-End หรือ กร คุณาธิปอภิสิริ เป็นยูทูบเบอร์และเจ้าของช่อง OAUJUN HI-END ชื่อของเขาถูกพูดถึงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2569 หลังมีอดีตทีมงานและบุคคลหลายคนออกมาเล่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างทำงานร่วมกัน
ก่อนหน้านี้มีคลิปเสียงชายต่อว่าพนักงานด้วยถ้อยคำรุนแรงเผยแพร่ในโซเชียล อู๋จุนยอมรับว่าเป็นเสียงของตัวเอง พร้อมอธิบายว่าเกิดจากความโมโหเรื่องงานและระบุว่าจะปรับปรุงตัว
ต่อมามี “เอ๋ย” อดีตทีมงานของช่อง Hi-End ออกมากล่าวหาว่าเคยเจอพฤติกรรมไม่เหมาะสมและการคุกคามทางเพศ พร้อมเปิดแชตและคลิปเสียงบางส่วน อู๋จุนปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายเรื่อง โดยทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลบางเหตุการณ์ไม่ตรงกัน
โหนกระแสจึงนำเรื่องนี้มาพูดคุยในรายการวันที่ 10 สิงหาคม ขณะที่ทีมงานยังเปิดโอกาสให้อู๋จุนออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในฝั่งของตัวเอง
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