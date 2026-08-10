ศาลคดีทุจริตฯ จำคุกอดีต ผอ.สำนักการบินฯ 50 ปี คดีเบิกเบี้ยเลี้ยง-ค่าพาหนะเท็จ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุก นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 50 ปี หลังถูกฟ้องคดีปลอมเอกสารและรับรองการเบิกเบี้ยเลี้ยงกับค่าพาหนะเดินทางไปราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเท็จ ส่วนจำเลยอีกคนถูกจำคุก 3 ปี 4 เดือน คดียังไม่ถึงที่สุด
วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่ผลคำพิพากษาคดี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับพวก ปมปลอมเอกสารและรับรองเป็นหลักฐานว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ทั้งที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 คดีหมายเลขดำ อท 173/2568 คดีหมายเลขแดง อท 39/2569 โดยอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ พิพากษาว่า นายประกิต จำเลยที่ 1 มีความผิดหลายกรรม ต้องลงโทษแยกเป็นกระทง ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ศาลลงโทษ 31 กระทง กระทงละ 1 ปี รวม 31 ปี
ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 เดิม กรณีเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ที่อยู่ในหน้าที่โดยทุจริต ศาลลงโทษ 16 กระทง กระทงละ 5 ปี รวม 80 ปี
รวมโทษก่อนลดทั้งหมด 111 ปี
นายประกิตให้การรับสารภาพ ศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งในแต่ละกระทง เหลือโทษรวม 40 ปี 186 เดือน หรือ 55 ปี 6 เดือน
อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) กำหนดเพดานการลงโทษในกรณีนี้ไว้ ศาลจึงพิพากษาให้ จำคุกนายประกิตมีกำหนด 50 ปี
ดังนั้น ตัวเลขโทษสุดท้ายตามคำพิพากษาคือ จำคุก 50 ปี ไม่ใช่ 40 ปี 186 เดือน โดยตัวเลข 40 ปี 186 เดือนเป็นผลรวมของโทษแต่ละกระทงหลังลดโทษ ก่อนนำหลักเพดานโทษมาคำนวณอีกครั้ง
ส่วน นายสุมัชชา เลี้ยงรักษา จำเลยที่ 2 ศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 เดิม และกฎหมาย ป.ป.ช. ลงโทษจำคุก 5 ปี
ศาลเห็นว่าทางนำสืบของนายสุมัชชาเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จึงลดโทษหนึ่งในสาม เหลือ จำคุก 3 ปี 4 เดือน
ป.ป.ช. ชี้มูลตั้งแต่ปี 2567
คดีเริ่มจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ชี้มูลความผิดนายประกิตและนายสุมัชชา จากกรณีปลอมเอกสารและรับรองหลักฐานการเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางไปราชการต่างจังหวัดเป็นเท็จ ก่อนส่งคดีเข้าสู่กระบวนการของอัยการและศาล
ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เห็นชอบกรณีที่อัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาคดีอาญา
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด นายประกิตและพวกยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และจำเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
แหล่งข้อมูล: สำนักข่าวอิศรา
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