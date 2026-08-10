ตำรวจ เผยข้อหาเบื้องต้น “ฉลอง เรี่ยวแรง” อุกอาจจ่อยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” ดับ
ตำรวจ เผยข้อหาเบื้องต้น “ฉลอง เรี่ยวแรง” อุกอาจจ่อยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” ดับคารถยนต์ เจอข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และไตร่ตรองไว้ก่อน
จากกรณีเหตุ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เป็นเหตุให้ พ.ต.อ.ธงชัย เสียชีวิตตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว หลังรับแจ้งข่าวว่า พ.ต.อ.ธงชัย เสียชีวิตแล้ว โดย พ.ต.อ.พฤฒ ระบุว่า เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และไตร่ตรองไว้ก่อน” ส่วนสาเหตุที่มีการแจ้งข้อหา “ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้น” เป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนที่มองถึงพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุที่ตั้งใจพกปืนเข้าไปก่อเหตุโดยตั้งใจ ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้น จากการตรวจสอบพบว่าปืนมีทะเบียนถูกต้อง และเป็นปืนของผู้ก่อเหตุเอง
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีดังกล่าวในจังหวัดนนทบุรีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กำชับถึงการเข้มงวดกฎหมายในการพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถาน ถือว่า เป็นคดีอุกฉกรรจ์นั้น ยืนยันว่า ผู้บังคับบัญชาได้สั่งเข้มงวดในการป้องกันเหตุ และเข้มงวดในการตรวจอาวุธปืนอยู่แล้ว ซึ่งตำรวจได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุขึ้นซ้ำอีก
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