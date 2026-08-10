อดีตพนักงานแฉยูทูบเบอร์ ขอใช้บัญชีส่วนตัวรับเงิน ทนายสงสัยปมจ่ายภาษี?
อดีตพนักงานแฉยูทูบเบอร์หนุ่ม ขอใช้บัญชีส่วนตัวพนักงานรับเงินสปอนเซอร์หลักล้าน ยอมรับไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัว ‘หนุ่ม กรรชัย’ ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาษี?
จากการแถลงข่าว ณ ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอด โดย นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจ ร่วมกับตัวแทนผู้เสียหายหลายราย เผยพฤติกรรมของยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังรายหนึ่ง มีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน มีอารมณ์รุนแรง ด่าทอ โยนสิ่งของใส่ และจิกหัว
ขณะที่ผู้เสียหายหญิงอีกรายอ้างว่าถูกยูทูบเบอร์หนุ่มขอกอด ทั้งยังถูกล็อกตัวและกัดแก้มจนเธอต้องวิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจ เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุด คือ เธออ้างว่านอนหลับในห้องพักหญิง จู่ ๆ อินฟลูฯ เปิดประตูเข้ามาหอมแก้ม ไซร้คอ และดึงผ้าห่มพยายามจับลูบขาอ่อน จนกระทั่งพนักงานหญิงอีกคนเปิดประตูเข้ามาเห็นและร้องอุทาน ทำให้เจ้าตัวสะดุ้งและเดินออกจากห้องไป
ล่าสุด รายการโหนกระแส หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดคุย นอกจากพฤติกรรมต่าง ๆ แล้ว คุณเวสป้า อดีตพนักงานในบริษัทเคยร่วมงานมานานกว่า 2 ปี เผยว่า มีการขอบัญชีธนาคารส่วนตัวไปใช้รับเงินจากสปอนเซอร์ของบริษัท ตนเองเคยปฏิเสธไม่ยอมให้ใช้บัญชีในตอนแรก แต่อีกฝ่ายส่งคนมาพูดกดดัน ประกอบกับพฤติกรรมความรุนแรงในออฟฟิศที่ตนเห็นมาตลอด จึงเกิดความหวาดกลัวจนต้องจำยอมให้ใช้บัญชีประมาณ 1 ปีเต็ม
คุณเวสป้า อธิบายว่า มีจำนวนเงินจำนวนมากไหลเข้าบัญชีของตนรวมกว่าล้านบาท โดยยูทูบเบอร์จะแชทผ่านแอปพลิเคชัน Line ให้โอนเงินออกตามจำนวนที่ต้องการ เคยมียอดโอนสูงสุดครั้งเดียวสูงถึง 1,400,000 บาท เพื่อนำใช้พัฒนาเกมโทรศัพท์
ในโหนกระแสวันนี้ คุณเวสป้า เปิดแชทกลุ่มที่มีการพูดคุยถึงเรื่องการใช้บัญชีพนักงานเพื่อรับเงินจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้มีแค่เคสของตนแต่ยังมีกรณีของพนักงานคนอื่น ๆ อีก ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ และ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นการจ่ายภาษีหรือไม่
ปัจจุบันแม้จะลาออกมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ยังไม่ได้ปิดบัญชีธนาคาร เพราะไม่ได้มียอดเงินเข้าแล้ว แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตื่นตระหนกจากอาการแพนิค ตนไม่กล้าแจ้งความในตอนแรกเพราะเกรงกลัวอิทธิพลและความรุนแรงของยูทูบเบอร์รายนี้
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