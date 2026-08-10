อดีตคนคุ้นเคย ยูทูบเบอร์หัวสี แฉยับ เจอครั้งแรกพาเข้าบ้าน โดนด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย
อดีตคนคุ้นเคย ยูทูบเบอร์หัวสี แฉยับ เจอกันครั้งแรกพาเข้าบ้าน อ้างต้องทำงานส่งมหาลัย เผยหัวร้อนจัด ด่าหยาบ ทำร้ายร่างกาย
จากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดัง ถูกอดีตทีมงานออกมาเปิดเผยพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและทำร้ายร่างกายพนักงาน พร้อมทั้งมีการแฉประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดละเมิดหญิงสาวรายหนึ่ง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
นอกจากนี้ คุณอิน อดีตคนคุ้นเคยของยูทูบเบอร์ชื่อดัง ยังได้โพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมโดยโยงไปถึงยูทูบเบอร์คนดังกล่าวว่า “คันปากมากๆ เพราะเป็นเรื่องที่ติดค้างเป็นปมในชีวิตมาตลอด กับพฤติกรรมของ คนท่านนึงที่เคยเป็นดารา ชอบเอาแฟนคลับที่รักและพร้อมถวายชีวิตมาล้างสมองเป็นทาส ให้ความสำคัญบางเวลาเหมือนได้อภิสิทธิมาเป็นแฟนหรือมากกว่าแฟน
อีกฝั่งก็ถวายชีวิตเพราะชอบติดตามเป็นชายในดวงใจตั้งแต่แรกพอได้ใกล้ชิดต่อให้ต้องโดนด่า เจ็บตัวก็ยอมหมด เค้าจะมี ผญ ก็ได้เพราะฉันได้อยู่ในตำแหน่งผู้ดูแลใกล้ชิดสุด ประมาณนั้น แต่ก็ยังชอบหาเด็กผญ มาสนองความชอบ สเป็คสาวหมวยๆขาวๆ ลวนลาม เหมือนจะจริงใจหวังดี แต่ผีเข้าผีออก งงไปหมด เหมือนโดนคอนโทรลตลอด ความอารมณ์ร้อนและซัพพอตเราจริงๆทำให้ งงๆว่าสรุปดีหรือไม่ดีวะ
อารมณ์ร้อน ควรไปตรวจไบโพร่ามาก ทำลายข้าวของทำร้ายร่างกาย ชมถัดมาเดะพาไปเที่ยวนะ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นึกว่าเปลี่ยนนิสัยไปแล้ว นี่เคยเจอกับตัวแต่นานมากๆแล้วสมัยยังไม่เป็นดาราเลยมั้ง หนีรอดเพราะโชคช่วย แค่หลักฐานก็ไม่เหลือหลอกเรื่องเกือบสิบปี มีแค่พยานแวดล้อมแต่ใครจะมาเสียเวลา
ตอนนั้นไม่กล้าทำอะไรเพราะทั้งกลัว ทั้งอาย กลัวคนจะมาบลูลี่ว่าเรา เราก็แค่เด็กผญคนนึง ไม่ได้มีอะไรพิเศษ เพราะสิ่งที่เค้าทำแม่งใครจะเชื่อ โปรไฟล์ หล่อ รวย ดี เราก็ได้แต่เงียบแล้วทุกครั้งที่เห็นในโซเซียลก็ได้แต่สงสัย ว่าคนแบบนี้ก็ดังได้อาจจะเปลี่ยนนิสัยแล้ว หรืออาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนิสัยกับการควบคุมอารมณ์ไม่ถูกต้อง ??
มันมีคนที่โดนอะไรแบบนี้นอกจากเราแน่ๆ เรามั่นใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดหรือออกมาพูด ผ่านไปจะสิบปีก็ยังเหมือนเดิม เพราะเหยือชอบเป็นคนธรรมดาๆ พอโดนก็ไม่กล้าพูดกลัวคนไม่เชื่อกลัวกระแสสังคมไม่เชื่อเพราะโปรไฟล์เค้าดีไง แต่ยุคนี้โลกก็เปลี่ยนไปเยอะอาจจะมีคนเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็ได้อะนะ ขอบ่นนิดนึงแน้วกันนน”
ต่อมาคุณอิน เปิดเผยในรายการ โหนกระแส ว่า ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวเห็นตนผ่านอินสตาแกรม ซึ่งเขารู้จักกับเพื่อนของตนจึงได้ทักไปว่าชอบตน อยากจีบ กลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ได้รู้จักกัน แต่ที่ไม่ได้เป็นแฟนเพราะแค่วันแรกที่เขาเจอเราก็อารมณ์ระเบิดแล้ว เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตอนนั้นคิดว่าเอาตัวเองออกมาก็พอแล้ว ไม่กล้าบอกใครเพราะที่บ้านไม่ทราบ และกลายเป็นเรื่องที่ฝังใจทุกครั้งที่เห็นเขาผ่านโซเชียล
คุณอิน เล่าเหตุการณ์ว่า ตอนนั้นเขาได้ชวนตนไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และช่วงนั้นเป็นช่วงเคอร์ฟิวซึ่งห้างจะปิดเร็วประมาณ 20.00 น. แต่ก็ได้เจอกันตอนที่ห้างใกล้จะปิดแล้ว เขาบอกว่าต้องส่งงานของมหาวิทยาลัยที่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน โดยจะขอแวะไปที่บ้านก่อนที่จะส่งตน
ตนได้ถามไปว่านานไหมเพราะไม่ได้สนิทกัน เขาตอบว่าไม่นาน หลังจากที่ไปถึงบ้านของยูทูบเบอร์ดังกล่าว เขาก็ส่งงานตามปกติ สักพักตนรู้สึกว่านาน และเห็นว่ายังไม่เริ่มทำงาน ประกอบกับตอนนั้นแม่ได้โทรตามหลายสาย แต่ตนไม่กล้ารับสาย เพราะไม่รู้จะบอกว่าไปที่ไหน จึงได้ขอทำงานให้เอง
จากนั้นเขาขึ้นไปชั้นบนของบ้านไปอาบน้ำ และลงมาพร้อมกับผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียว ระหว่างนั้นตนก็เครียดเพราะแม่โทรตามไม่หยุด กระทั่งเขาหงุดหงิดและบอกว่า “ทำไมหนักหนา แค่นี้ก็รับสายไปสิ” พอขึ้นรถตนซึ่งนั่งฝั่งด้านหน้าคนขับ ขณะที่เพื่อนอีกคนนั่งอยู่ด้านหลัง ขณะนั้นตนก็ยังไม่กล้ารับสายที่แม่โทรมาอยู่เรื่อย ๆ
จนอยู่ดี ๆ เขาโมโหแล้วพูดขึ้นมาว่า “เป็นเ_ี้ยอะไร!” พร้อมกับหยิบกระเป๋าของตนฟาดที่ตน ขณะที่เพื่อนที่นั่งอยู่ด้านหลังได้เอามือมากั้น ตอนนั้นไม่รู้จะทำอย่างไร แล้วเขาก็เหยียบคันเร่งให้เร็วที่สุด พร้อมกับบ่นด้วยอารมณ์โมโห จนต้องบอกให้ใจเย็น ๆ สุดท้ายเมื่อส่งถึงบ้านตนก็ได้ลงจากรถอย่างเงียบ ๆ พร้อมกับคิดว่าจะเลิกยุ่งแล้วเพราะเป็น First Impression ที่ค่อนข้างแย่
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