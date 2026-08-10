ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เสียชีวิตในบ้านพัก ญาติเผยก่อนเกิดเหตุเครียดเรื่องงาน
ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ วัย 63 ปี เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2569 พบร่างนายมนูญ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ วัย 63 ปี เสียชีวิตอยู่ในโรงเก็บของข้างโรงรถภายในบ้านหลังหนึ่ง เขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมอาวุธปืนขนาด 9 มม. โดยตำรวจ สภ.พยัคฆภูมิพิสัยรับแจ้งเหตุและประสานแพทย์ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนในครอบครัวให้การเบื้องต้นว่า ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวและเครียดเรื่องงานมาระยะหนึ่ง ไม่อยากพบเจอผู้คนต่อเนื่องมาประมาณ 1 เดือน คืนก่อนเกิดเหตุแยกไปนอนคนเดียวที่บ้านหลังด้านหลัง ส่วนภรรยาพักอยู่บ้านหลังด้านหน้า จนเวลาประมาณ 05.30 น. ภรรยาได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืน จึงออกมาดูและพบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่นำร่างส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอน ก่อนส่งมอบให้ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
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