ยืนยัน “พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังถูก “ฉลอง” จ่อยิงคารถ
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังถูก ฉลอง เรี่ยวแรง จ่อยิงคารถยนต์ เผยถูกยิงเข้าที่บริเวณคอ
จากกรณีเหตุ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายแพทย์สกล สุขพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ยืนยันว่า เมื่อเวลา 14.36 น. พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว
โดย พ.ต.อ.ธงชัย ถูกกระสุนยิงเข้าที่บริเวณลำคอซึ่งมีหลอดเลือดแดงอยู่ จึงทำให้เสียเลือดเป็นจำนวนมาก ซึ่งระหว่างการรักษาแพทย์ได้ให้เลือดและเกร็ดเลือดไปมากกว่า 20 ถุง
อีกทั้งผู้บาดเจ็บมีการรับประทานยาการแข็งตัวของเลือดรวมถึงมีอายุเยอะจึงเป็นอีกปัจจัยในการรักษา ซึ่งแพทย์ให้การรักษาอย่างเต็มที่ ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่นายฉลองถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว หลังจากนี้ตำรวจสอบปากคำแล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบรายละเอียดสาเหตุในการก่อเหตุอย่างแท้จริง และได้พูดกับผู้ก่อเหตุว่าขอให้การไปตามข้อเท็จจริง และให้ความร่วมมือกับตำรวจ ซึ่งทางผู้ก่อเหตุก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนแต่อย่างใด
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