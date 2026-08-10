คลิปชัด จยย. เร่งเครื่องฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมักกะสัน พลาดล้มกองกับพื้น
คลิปนาที มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมักกะสันจนเสียหลักล้มคว่ำกลางถนน โซเชียลวิจารณ์ยับพฤติกรรมมักง่าย หวั่นเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจ เฮียขับรถ โพสต์คลิปวิดีโออุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พยายามเร่งเครื่องฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟที่กำลังลดระดับลงมาปิดกั้นช่องทางจราจร
ภาพจากกล้องบันทึกเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่การรถไฟเดินถือธงสีแดงออกมาขวางถนนเพื่อส่งสัญญาณให้หยุดรถ รถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นจอดรอตามปกติ ทว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนั่งซ้อนท้ายกันมา 2 คน ขับขี่พุ่งตรงไปด้วยความเร็วหวังลอดผ่านไม้กั้น ท้ายที่สุดไม้กั้นลดระดับลงมาขวางไว้ทำให้รถเสียหลักล้มลงไปกองกับพื้นถนน
หลังเกิดเหตุ ผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายรีบลุกขึ้นเดินไปยืนบนเกาะกลางถนน ส่วนคนขับขี่ค่อย ๆ พยุงรถจักรยานยนต์ขึ้นมาตั้งหลัก จากนั้นทั้งสองคนกลับขึ้นไปนั่งบนรถและขับขี่ออกไปจากจุดเกิดเหตุ
คลิปดังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมการขับขี่จำนวนมาก หลายคนมองว่าผู้ก่อเหตุโชคดีที่ไม้กั้นไม่หักพัง ไม่เช่นนั้นอาจต้องชดใช้ค่าเสียหาย บางส่วนเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อจับภาพผู้ฝ่าฝืนและเรียกเก็บค่าปรับ รวมถึงมีผู้เข้ามาตำหนิว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยจำ นอกจากจะเจ็บตัวแล้วยังต้องอับอายอีกด้วย
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