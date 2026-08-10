Moccona แจง ซองกาแฟไม่เหมือนกัน ของแท้ทั้งหมด เพราะผลิตหลายโรงงาน ยันคุณภาพ
Moccona ชี้แจงแล้ว ปมซองกาแฟไม่เหมือนกัน เกิดจากการผลิตหลายโรงงาน ไม่ได้เป็นของปลอม ยืนยันคุณภาพกาแฟยังใช้มาตรฐานเดียวกัน
หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค นำกาแฟ Moccona ชนิดและขนาดเดียวกันที่ซื้อจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อมาเปรียบเทียบ พบว่ารายละเอียดบนซองบางจุดแตกต่างกัน จนเกิดข้อสงสัยในโลกออนไลน์ว่าหนึ่งในสินค้านั้นอาจเป็นของปลอมหรือไม่
ทีมข่าว The Thaiger จึงติดต่อเฟซบุ๊กเพจ Moccona เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 16.10 น. เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ก่อนที่แอดมิน Moccona จะตอบกลับผ่าน Inbox เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 โดยระบุว่า สินค้าของบริษัทผลิตจากโรงงานหลายแห่ง ทำให้รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันได้ตามรายการผลิต แต่ความแตกต่างของซอง ไม่ได้มีผลต่อคุณภาพของกาแฟด้านใน
ดังนั้น การพบซอง Moccona ที่มีรายละเอียดไม่เหมือนกันเพียงอย่างเดียว ไม่ได้หมายความว่าสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นของปลอม เนื่องจากแบรนด์ยืนยันว่าความแตกต่างดังกล่าวสามารถเกิดจากการผลิตคนละโรงงานได้
อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบสินค้าที่มีลักษณะผิดปกติและสงสัยว่าอาจเป็นของปลอม Moccona แนะนำให้ตรวจสอบ Lot การผลิตและวันที่ผลิต จากบรรจุภัณฑ์ แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวให้แบรนด์ตรวจสอบต่อไป
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Kapook
- Moccona, คำชี้แจงโดยตรงผ่าน Facebook Inbox ถึงทีมข่าว The Thaiger วันที่ 7 สิงหาคม 2569
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