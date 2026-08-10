ตำรวจออสเตรเลียยืนยัน ร่างที่พบในกระเป๋าเดินทาง ไม่ใช่ศพ เป็นตุ๊กตายาง
ตำรวจออสเตรเลียยืนยัน ร่างที่พบในกระเป๋าเดินทาง ไม่ใช่ศพ เป็นตุ๊กตายางขนาดคล้ายมนุษย์ ยอมรับนึกว่าเป็นคน แต่ไม่เสียใจที่คดีออกมาเช่นนี้
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียได้แถลงคดีพบเหยื่อถูกซุกในกระเป๋าเดินทาง ในหมู่บ้านออนเลนน
โดยในตอนแรกเจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่าพวกเขาจะทำการสอบสวนในฐานะคดีฆาตกรรม ทว่าไม่นานทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าร่างที่พบในกระเป๋านั้นไม่ใช่ศพของมนุษย์เป็นตุ๊กตายางขนาดเท่ามนุษย์
ทางเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าพวกเขาเข้าใจผิดว่าตุ๊กตาเป็นมนุษย์ เนื่องจากมีความคล้ายกับซากศพ พร้อมอธิบายว่าตุ๊กตามีผม มีห่วงเจาะจมูก และตุ๊กตายังมีตำหนิคล้ายรอกฟกช้ำหรือรอยขีดข่วน
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า พวกเขาไม่เสียใจว่าคดีนี้มีผลลัพธ์ออกมาเช่นนี้ และเขาระบุว่าประชาชนที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำถูกแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะติดต่อผู้พบกระเป๋าสองคนแรกเพื่อแจ้งว่าไม่ใช่ศพต่อไป โดยขณะนี้ตำรวจได้ปิดคดีดังกล่าวแล้ว
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