เปิดภาพวงจรปิด นาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” บุกลั่นไกใส่ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต
เปิดภาพวงจรปิด นาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” อดีต สส.นนทบุรี บุกลั่นไกใส่ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต ปมทวงหนี้ 11 ล้านบาท
จากเหตุการณ์นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส สืบเนื่องจากกรณีการให้ยืมเงินจำนวน 11 ล้านบาท ที่นำไปใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปี 2551 รวมถึงเคยให้ความช่วยเหลือในฐานะเพื่อนและคนรู้จักกันมาหลายครั้ง
ต่อมานายฉลองประสบปัญหาด้านสุขภาพ ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก และไม่มีรายได้เหมือนเดิม จึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณี เพื่อขอให้ช่วยรับผิดชอบเงินที่เคยยืมไป โดยยืนยันในเบื้องต้นว่าต้องการเพียงพูดคุยและหาทางตกลงกัน แต่เมื่อพยายามเจรจากลับเกิดการโต้เถียง มีการผลักดันกัน โดยคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและเดินออกจากห้อง นายฉลองจึงเดินตามไปที่รถ พร้อมพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้ง
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ได้ โดยภาพแสดงให้เห็นขณะที่ พ.ต.อ.ธงชัย กำลังเดินออกจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไปที่่รถยนต์สีดำที่จอดรออยู่ ขณะที่นายฉลองเดินตามออกมาโดยถือปืนไว้ด้านขวา ก่อนยิงเข้าไปภายในรถ จากนั้น พ.ต.อ.ธงชัย ได้เปิดประตูรถและพยายามวิ่งหนี
ก่อนหน้านี้ นายฉลองเปิดเผยสาเหตุของการก่อเหตุ โดยอ้างว่าคนขับรถของนายก อบจ.นนทบุรี ชักปืนออกมาก่อน ตนจึงตัดสินใจยิงตอบโต้ ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะทำร้ายให้ถึงแก่ชีวิต เนื่องจากหลังเกิดเหตุ นายฉลองอ้างว่าเห็นคู่กรณีวิ่งออกไปได้ และคิดว่าได้รับบาดเจ็บไม่มาก คล้ายถูกยิงที่บริเวณแขน จึงไม่ได้ติดตามไป ก่อนตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา
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