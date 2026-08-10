ภาพล่าสุด จตุรงค์ ปวดท้องหนักจนเดินตัวงอ กระเปาะลำไส้อักเสบ หมอสั่งพักด่วน

อัปเดตอาการ จตุรงค์ มกจ๊ก แอดมิตโรงพยาบาล หลังปวดท้องหนักจนเดินตัวงอ แพทย์จับเอกซเรย์พบกระเปาะลำไส้อักเสบ แพทย์สั่งนอนพักรักษาตัว 2-3 วัน
เกิดอะไรขึ้น? นักแสดงตลก จตุรงค์ มกจ๊ก หรือ จตุรงค์ โพธาราม โพสต์ภาพขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว หลังมีอาการปวดท้องน้อยต่อเนื่องมา 3 วัน อาการปวดรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเดินตัวงอเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าตัวจึงตัดสินใจเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการอย่างละเอียด
ตอนแรกตลกคนดังคาดเดาว่าตัวเองอาจป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ แต่เมื่อแพทย์ตรวจร่างกายและวินิจฉัยเบื้องต้น แพทย์ได้ตัดประเด็นเรื่องไส้ติ่งทิ้งทันที จากนั้นแพทย์สั่งให้เข้าอุโมงค์เพื่อทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผลการตรวจพบว่ามีอาการกระเปาะในลำไส้อักเสบ
สำหรับแนวทางการรักษา แพทย์สั่งให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน และให้อดอาหารทุกชนิดในช่วงเวลาดังกล่าว จากนั้นจตุรงค์เล่าติดตลกที่ถูกสั่งงดอาหารนานหลายวัน แต่ก็ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อให้อาการป่วยหายดี
ตอนท้ายโพสต์ จตุรงค์ฝากข้อความถึงแฟนคลับและคนรู้จักว่าไม่ต้องเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล เพราะต้องการเวลาพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ พร้อมทิ้งท้ายข้อความบอกรักทุกคน
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