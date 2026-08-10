ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 10/8/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันจันทร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 10 ส.ค. 69 (10/8/69)
ผลหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 69 (10/8/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
ผลสลากพัฒนา 5/45: XX / XX / XX / XX / XX
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|3/8/69
|1680
|680
|80
|0
|27/7/69
|4970
|970
|70
|0
|20/7/69
|9073
|073
|73
|3
|13/7/69
|2866
|866
|66
|6
|6/7/69
|2227
|227
|27
|7
|29/6/69
|6782
|782
|82
|2
|22/6/69
|3818
|818
|18
|8
|15/6/69
|2113
|113
|13
|3
|8/6/69
|8526
|526
|26
|6
|1/6/69
|7788
|788
|88
|8
|25/5/69
|1489
|489
|89
|9
|18/5/69
|3369
|369
|69
|9
|11/5/69
|7509
|509
|09
|9
|4/5/69
|9193
|193
|93
|3
|27/4/69
|0927
|927
|27
|7
|20/4/69
|0599
|599
|99
|9
|13/4/69
|7568
|568
|68
|8
|6/4/69
|4488
|488
|88
|8
ส่องหวยลาวประจำวันจันทร์ และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ตัวเลขที่ออกซ้ำหลายรอบในหลักหน่วยและหลักสิบคือเลข 7 ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 9 – 0
- เลขรองน่าลุ้น: 3 – 7
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 90 – 09 – 93 – 79 – 70
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 390 – 793 – 079 – 930
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), ม้า (52)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: หนู (15), ปลาเล็ก (81)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 52 – 15 – 81
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 513 – 852 – 158 – 315
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