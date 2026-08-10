เปิดนาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” ชักปืนรัวหลายนัด จบชีวิต “พ.ต.อ.ธงชัย” คารถยนต์
เปิดนาที ฉลอง เรี่ยวแรง ชักปืนรัวหลายนัด จบชีวิต พ.ต.อ.ธงชัย คารถยนต์ ก่อนโทรหาเจ๊ปอง โมโหทวงหนี้ 11 ล้าน อีกฝ่ายบอกไม่มีให้
จากกรณีเหตุ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ภายในที่ทำการ ส่งผลให้ พ.ต.อ.ธงชัยเสียชีวิต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ เผยให้เห็นนาทีเกิดเหตุ โดยคนขับรถของ พ.ต.อ.ธงชัย เดินนำออกมาขึ้นรถ จากนั้น พ.ต.อ.ธงชัย ได้เดินตามมาขึ้นนั่งบริเวณด้านหน้าข้างคนขับ ระหว่างนั้น นายฉลอง ซึ่งถืออาวุธปืนไว้ในมือได้เดินตามเข้ามาพูดคุยที่ข้างรถเพียงไม่ถึงนาที ก่อนจะยกปืนรัวยิงใส่ พ.ต.อ.ธงชัย จำนวนหลายนัด ส่งผลให้คนขับรถต้องตัดสินใจเปิดประตูวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ขณะที่นายฉลองได้เดินวนดูรอบรถก่อนถือปืนเดินหลบหนีไป และขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากพื้นที่
ซึ่งหลังก่อเหตุนายฉลองได้โทรหา อัญชลี ไพรีรักษ์ หรือ เจ๊ปอง พิธีกรข่าวคนดังขณะที่จัดรายการมัลลิกาโชว์ ของช่องแนวหน้าออนไลน์อยู่ ซึ่งนายฉลองเล่าว่า “พี่ยิงคนตาย พี่เจ็บใจ พี่ดูแลสนับสนุนอีกฝ่ายทุกอย่าง พี่ไปขอร้อง พี่ไปทวงเงิน 11 ล้าน อีกฝ่ายบอกว่าไม่มีให้ และทำไม่ดีกับพี่ พี่ตัดสินใจแล้ว พี่ก็ยิงมัน เดี๋ยวพี่จะไปมอบตัว”
ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่านายฉลอง ได้ยื่นใบลาออก โดยในหนังสือลาออก ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
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