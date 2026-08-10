ข่าวการเมือง

ย้อนสัมพันธ์ “ฉลอง-ธงชัย” เคยร่วมทีมเดียวกัน ก่อนแตกทางการเมือง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 14:59 น.
เปิดอดีต "ฉลอง-ธงชัย" เคยร่วมทีมเดียวกัน ก่อนแตกทางการเมือง

ย้อนเส้นทางการเมือง ฉลอง เรี่ยวแรง เคยหนุน พ.ต.อ.ธงชัย ชิงนายก อบจ.นนทบุรี ปี 2555 ก่อนแยกทางลงแข่งกันเองในปี 2563 ล่าสุดฉลองอ้างปมหนี้ 11 ล้านบาท หลังถูกควบคุมตัวจากเหตุยิง

ฉลอง เรี่ยวแรง กับ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ เคยอยู่ฝ่ายเดียวกันทางการเมือง ก่อนกลายเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งนายก อบจ.นนทบุรีในปี 2563 กระทั่งวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ฉลองก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย บริเวณสำนักงาน อบจ.นนทบุรี ตำรวจควบคุมตัวฉลองไว้สอบสวน ส่วน พ.ต.อ.ธงชัยถูกนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และมีรายงานในเวลาต่อมาว่าเสียชีวิต

ย้อนกลับไปการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี ปี 2555 ฉลองสนับสนุน พ.ต.อ.ธงชัย และกลุ่มผึ้งหลวง พ.ต.อ.ธงชัยชนะเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.นนทบุรี สมัยที่ 3 ส่วน ศรีชาติ เรี่ยวแรง น้องชายของฉลอง เข้าร่วมทีมบริหารในตำแหน่งรองนายก อบจ.นนทบุรี

ต่อมา ปี 2563 ฉลองลงสมัครนายก อบจ.นนทบุรี ในนาม กลุ่มพลังนนท์ หมายเลข 2 ส่วน พ.ต.อ.ธงชัย ลงรักษาตำแหน่งในนาม กลุ่มผึ้งหลวง หมายเลข 3 ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่แข่งโดยตรง

ผลนับคะแนน พ.ต.อ.ธงชัยได้ 197,592 คะแนน ชนะการเลือกตั้ง ส่วนฉลองได้ 68,589 คะแนน เป็นอันดับ 3 รองจากไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ซึ่งได้ 139,401 คะแนน

ปี 2569 ฉลองอ้างเคยเป็น “เพื่อนรัก”

หลังเหตุยิงวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ฉลองโทรศัพท์หา อัญชะลี ไพรีรัก หรือเจ๊ปอง ขณะกำลังจัดรายการสด และอ้างว่าตนกับ พ.ต.อ.ธงชัยเคยเป็น “เพื่อนรัก” และช่วยเหลือกันมานาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรียืนยันอีกทางว่า ทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอดีต

ฉลองอ้างอีกว่า ก่อนเกิดเหตุเดินทางมาทวงเงิน 11 ล้านบาท จาก พ.ต.อ.ธงชัย แต่พูดคุยกันไม่ลงตัว ก่อนเกิดเหตุยิงตามมา อย่างไรก็ตาม เรื่องหนี้ 11 ล้านบาทยังเป็นคำกล่าวอ้างของฉลอง ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการเงินหรือข้อสรุปจากตำรวจยืนยันว่า พ.ต.อ.ธงชัยติดหนี้จำนวนนี้จริง ตำรวจระบุว่ายังอยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุและแรงจูงใจ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 14:59 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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