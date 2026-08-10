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ประวัติ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สู่สนามท้องถิ่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 15:54 น.
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี

เปิดประวัติ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ย้อนเส้นทางก้าวสู่สนามการเมืองท้องถิ่น ผู้ก่อตั้งกลุ่มผึ้งหลวง ก่อนถูกอดีต สส. บุกยิงเสียชีวิต

จากกรณีวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 11.29 น. เกิดเหตุภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ใช้อาวุธปืนบุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่ทันที ทีมสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เก็บหลักฐานอาวุธปืนและภาพจากกล้องวงจรปิด พร้อมสอบปากคำพยานแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างละเอียดเพื่อหาลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองไว้ได้ทันควัน ผู้ก่อเหตุอ้างแรงจูงใจว่าตนเองกำลังตกที่ลำบาก ขอให้ พ.ต.อ.ธงชัย ช่วยเหลือเรื่องหนี้สินจำนวน 11 ล้านบาทแต่ พ.ต.อ.ธงชัย ปฏิเสธการช่วยเหลือ

ประวัติ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี

พ.ต.อ.ธงชัย เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2498 จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจพิเศษ รุ่นที่ 9

คำนำหน้าว่า ดร. ที่สื่อและหน่วยงานใช้กันมาจากปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ใบ ใบแรกสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใบที่สองสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเข้ารับพระราชทานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

เส้นทางราชการตำรวจเริ่มที่กองคดีตำรวจระหว่างปี 2527 ถึง 2531 จากนั้นอยู่กองปราบปรามอีก 9 ปีจนถึงปี 2540

ตำแหน่งในนนทบุรีเริ่มปี 2540 ในฐานะรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรน้อย ต่อด้วยรองผู้กำกับการ สภ.เมืองนนทบุรี ปี 2541 ถึง 2543 ผู้กำกับการ สภ.บางบัวทอง ปี 2543 ถึง 2544 และผู้กำกับการ สภ.ปากเกร็ด ปี 2544 ถึง 2547 รวมประจำการในจังหวัดนี้ราว 7 ปีก่อนลงเลือกตั้ง

ชนะ 5 สมัยติดต่อกัน

ปี 2547 ลงสมัครนายก อบจ.นนทบุรี ครั้งแรกในนามกลุ่มอิสระ คู่แข่งคือนายเกษมสุข ทรงวัชราภรณ์ ซึ่งได้แรงหนุนจากนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ผลออกมาคือชัยชนะครั้งแรก

กรุงเทพธุรกิจระบุว่า ชนะสมัยที่ 2 ในปี 2551 สมัยที่ 3 ในปี 2555 และสมัยที่ 4 ในปี 2563 ด้วยคะแนน 193,992 คะแนน นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ จากคณะก้าวหน้า ได้ 137,222 คะแนน ส่วนนายฉลอง เรี่ยวแรง ในนามกลุ่มพลังนนท์ ได้ 66,900 คะแนน

ไทยรัฐระบุเพิ่มว่า ระหว่างนั้นยังมีช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค คสช. ทำให้อยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องโดยไม่ได้ผ่านการหย่อนบัตร และลงสมัครในนามกลุ่มผึ้งหลวงทุกครั้งโดยไม่สังกัดพรรคการเมือง

การเลือกตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 คือสมัยที่ 5 ติดต่อกัน มติชนรายงานผลนับคะแนนครบ 100% ที่ อบจ.นนทบุรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 ว่า พ.ต.อ.ธงชัย ได้ 219,173 คะแนน นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ จากพรรคประชาชน ได้ 155,035 คะแนน และนางพิมพร ชูรอด ผู้สมัครอิสระ ได้ 8,574 คะแนน

มีผู้มาใช้สิทธิ 432,613 คน คิดเป็น 41.12% จากผู้มีสิทธิ 1,051,994 คน บัตรดี 382,782 ใบ บัตรเสีย 12,268 ใบ และงดออกเสียง 37,562 ใบ สำนักข่าวอิศราระบุว่าเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันที่ 14 มีนาคม 2568

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ภาพจาก Facebook : ธงชัย เย็นประเสริฐ

กลุ่มผึ้งหลวง ฐานอำนาจที่คู่แข่งเจาะไม่เข้า

ไทยพีบีเอสระบุว่าหัวใจของความสำเร็จคือกลุ่มผึ้งหลวง กลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่ พ.ต.อ.ธงชัย ก่อตั้งและนำเอง โดยส่งผู้สมัคร ส.อบจ. ครอบคลุมเกือบครบทั้ง 36 เขตเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้ง ส.อบจ. ปี 2563 สะท้อนความเหนียวแน่นชัดเจน กรุงเทพธุรกิจรายงานว่ากลุ่มผึ้งหลวงกวาดไปราว 90% ของ 36 เขต เหลือให้คณะก้าวหน้า 3 ที่นั่ง และกลุ่มพลังนนท์ 1 ที่นั่ง

ในปี 2568 ซึ่งพรรคประชาชนชนะ สส.นนทบุรี ยกจังหวัดทั้ง 8 เขตจากการเลือกตั้งปี 2566 พ.ต.อ.ธงชัย ยังรักษาเสียงข้างมากในสภาจังหวัดไว้ได้ โดยให้สัมภาษณ์คืนวันเลือกตั้งว่าได้ ส.อบจ. มา 30 กว่าคนจาก 36 คน

คืนเดียวกันเขาปฏิเสธคำว่าบ้านใหญ่ โดยบอกว่าไม่ได้เอาญาติพี่น้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง เสียสละเข้ามาทำงานคนเดียวก็พอแล้ว และอยากเป็นอิสระจากการเมืองระดับชาติเพื่อทำงานได้กับทุกพรรค เขาเปรียบตัวเองและทีมงานว่าเหมือนหิ่งห้อยตัวน้อยที่ไปสู้กับแสงพระอาทิตย์ระดับการเมืองใหญ่

ด้านนายเลิศมงคลกล่าวหลังทราบผลว่า ขอบคุณคนนนทบุรีที่ออกมาลงคะแนน ผลที่ออกมาแสดงว่าประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่มากพอ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ชนะ

จากกองหนุนหลัก สู่คู่แข่งในสนามเดียวกัน

ความสัมพันธ์ระหว่าง พ.ต.อ.ธงชัย กับนายฉลอง เรี่ยวแรง เคยอยู่ฝั่งเดียวกันมาก่อน

กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า การลงสนามรอบที่ 3 เมื่อปี 2555 นายฉลองซึ่งขณะนั้นเป็น สส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นกองหนุนหลักให้ พ.ต.อ.ธงชัย ร่วมกับ สส. อีกหลายคน ทำให้ชนะได้ไม่ยาก

ถึงปี 2563 ทั้งสองอยู่คนละฝั่ง นายฉลองลงชิงเก้าอี้เดียวกันในนามกลุ่มพลังนนท์ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หนุนหลัง แต่ได้คะแนนเป็นอันดับ 3

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ภาพจาก Facebook : ธงชัย เย็นประเสริฐ

เดือนธันวาคม 2567 พ.ต.อ.ธงชัย ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐก่อนลงเลือกตั้งสมัยที่ 5 โดยยกผลงานหลายด้าน

ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ่ายโอนมาอยู่กับ อบจ.นนทบุรี 29 แห่ง พร้อมแผนยกระดับโรงพยาบาลไทรน้อยและโรงพยาบาลบางใหญ่ให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัด 36 แห่ง รวมถึงโรงเรียน English Program 1 แห่งที่สอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมีแผนก่อสร้างห้องสมุดแบบ TK Park เป็นอาคาร 6 ชั้น งบประมาณ 600 ล้านบาท กับค่ายลูกเสือ งบประมาณ 400 ล้านบาท ที่รองรับได้ครั้งละ 2,000 คน

ด้านขยะ อบจ.นนทบุรี มีโรงไฟฟ้าที่บ่อขยะแล้ว 2 โรง โรงแรกใช้ก๊าซมีเทนจากการฝังกลบ ซึ่งเขาระบุว่า อบจ. ได้ส่วนแบ่งจากเอกชนแล้ว 120 ล้านบาทโดยไม่ต้องลงทุน ส่วนขยะเก่าขายให้เอกชนได้ตันละ 35 บาท และมีสัญญากับเอกชนรองรับขยะใหม่ 1,000 ตันต่อวัน

พ.ต.อ.ธงชัย เผยว่า ตั้งแต่รับตำแหน่งเมื่อปี 2547 ไม่เคยรับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียว มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมที่ยากจนแต่ความประพฤติดี และไม่เคยใช้รถประจำตำแหน่งหรือเบิกน้ำมันหลวง

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ภาพจาก Facebook : ธงชัย เย็นประเสริฐ

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