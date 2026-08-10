“หนุ่ม กรรชัย” ถามหา “อู๋จุน HI-END” แนะตั้งโต๊ะแถลง ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้

“หนุ่ม กรรชัย” ถามหา “อู๋จุน HI-END” หลังติดต่อไปแล้วเงียบกริบ แนะตั้งโต๊ะแถลงถ้าบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้
จากกรณี “อู๋จุน Hi-End” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ถูกอดีตทีมงานออกมาเปิดเผยพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและทำร้ายร่างกายพนักงาน พร้อมทั้งมีการแฉประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดละเมิดหญิงสาวรายหนึ่ง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ก่อนหน้านี้ด้าน อู๋จุน ได้ชี้แจงโต้เรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมทิ้งท้ายยินดีไปออกรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงความจริง แต่เมื่อ หนุ่ม กรรชัย ได้ติดต่อไปกลับถูกปฏิเสธ โดย อู๋จุน เผยสาเหตุว่า
“มันไปไม่ได้เพราะว่าผมอยู่ขอนแก่น ขอบคุณนะครับที่เชิญไป แต่ประเด็น ก็แจ้งไปตามตรงที่ไปไม่ได้เนื่องจากอยู่ขอนแก่น เพราะต้องปรึกษาทนาย และต้องดูข้อเท็จจริงก่อน ด้วยความที่ผมไม่ใช่นักกฏหมายถ้าไปออกแล้วพูดอะไรผิด กฎหมายขึ้นมามันก็ล่อแหลมครับ จริง ๆ มันต้องใช้เวลานิดนึงผมก็เลยบอกไปว่าขอปรึกษาทนายเสร็จแล้วจะติดต่อกลับ ขอบคุณสำหรับโอกาสแต่ว่ารอหน่อยนะครับ”
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วันนี้ (10 ส.ค.) ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย กล่าวว่า “เค้าบอกอยากมาโหนกระแสจังเลย อยากจะมา เราก็ให้ทีมงานติดต่อไป ติดต่อแล้ว ติดต่ออีก บอกเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างงี้ ไม่เห็นมาซักที
พี่ก็รออู๋จุนอยู่นานมากตั้งแต่เรื่องก่อน จนมาเรื่องใหม่แล้ว อู๋จุนก็ไม่เห็นจะมาซักที พี่เชิญทางนี้เลยแล้วกัน ถ้าอู๋จุนอยากจะมาอย่างที่พูดจริงๆ ทางทีมงาน ทางพี่ก็รออยู่นะ คนเค้าก็รออู๋จุนชี้แจงข้อเท็จจริง อยากให้มา”
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย กล่าวว่า “อู๋จุนสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ว่าไม่ได้เป็นที่ (ผู้เสียหาย) พูด เราก็พยายามติดต่อไปแล้ว แต่คุณก็กริบ ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน ก็เห็นบอกว่าอยากจะมาออกโหนกระแส เราก็พยายามติดต่อ ครั้งก่อนก็ไม่มา”
“บางครั้งการไลฟ์สดเองก็ไมได้เป็นประโยชน์อะไร เพราะไม่มีคนคอยซักถาม เหมือนเป็นไลฟ์ฟอกตัวเอง เข้าข้างตัวเอง จะพูดอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ คุณไปตั้งโต๊ะแถลงดีกว่า ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้ เอานักข่าวไปถามคุณเลยอย่างน้อยมีคนแย้งถาม แต่ถ้าการไลฟ์เอง พูดเองก็เป็นการจัดการเบ็ดเสร็จครบวงจรในตรงนั้น”
ที่มา: เที่ยงวันทันเหตุการณ์
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