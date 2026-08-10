“ซีเค” เตือนอย่าหาเหตุผลมาแก้ต่างให้กับการฆ่าคน ควรประณามเหตุกราดยิงอย่างชัดเจน
ซีเค เจิง เตือนอย่าหาเหตุผลมาแก้ต่างให้กับการฆ่าคน ควรประณามเหตุกราดยิงอย่างชัดเจน ไม่สำคัญว่าด้วยเหตุผลอะไร ใช้เป็นข้ออ้างฆ่าคนไม่ได้
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 ศพ บาดเจ็บ 27 รายนั้น
โดย ซีเค โพสต์ข้อความระบุว่า “ผมใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกามานานพอ และได้ยินข่าวเหตุกราดยิงในโรงเรียนมามากเกินพอ จนรู้ว่าการพยายามหาเหตุผลมาแก้ต่างให้กับการฆ่าคน เพียงเพราะคนคนนั้นอาจเคยผ่านบาดแผลหรือความเจ็บปวดอะไรมานั้น เป็นความคิดที่เป็นพิษอย่างยิ่ง
ไม่สำคัญว่าคุณจะเคยถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน ไม่สำคัญว่าพ่อแม่คุณจะแยกทางกัน หรือไม่สำคัญว่าพ่อของคุณจะติดเหล้า บาดแผลในชีวิตอาจอธิบายได้ว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงเจ็บปวด แต่มันไม่มีวันใช้เป็นข้ออ้างในการฆ่าคนได้
ยิ่งเป็นการเลือกฆ่าผู้บริสุทธิ์ในสถานที่อย่างโรงเรียน ที่ซึ่งผู้คนอยู่ในสถานะที่เปราะบางและแทบไม่มีทางปกป้องตัวเองได้ ยิ่งไม่มีเหตุผลใดที่สามารถนำมาแก้ต่างได้
เราต้องประณามการกระทำแบบนี้อย่างชัดเจน ไม่ว่าสถานการณ์หรือเรื่องราวเบื้องหลังของผู้ก่อเหตุจะเป็นอย่างไรก็ตาม
การฆ่าคนคือสิ่งที่ผิด จบ”
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