อดีตครูต่างชาติ ขู่ยิงโรงเรียนหาดใหญ่ ออกนอกประเทศแล้ว คาดไม่กลับมาอีก
อดีตครูต่างชาติ ขู่ยิงโรงเรียนหาดใหญ่ ออกนอกประเทศแล้ว คาดไม่กลับมาอีก เพราะรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น คาดต้นเหตุคือเรื่องขัดแย้งภายใน
จากกรณีที่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงวันที่ 10-11 สิงหาคม อดีตครูต่างชาติโพสต์รูปปืนขู่ยิง ไม่พอใจถูกเลิกจ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ เคย เขาออกมาแฉว่า โรงเรียนมีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงิน หลีกเลี่ยงภาษี และยักยอกเงินเดือนครู รวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเกินจริงเพื่อเบิกงบประมาณ
ยังกล่าวหาต่อไปว่าโรงเรียนละเมิดกฎหมายแรงงาน โดยยกเลิกสิทธิการลาคลอดตามสัญญาจ้าง ขณะที่มีครูต่างชาติกำลังตั้งครรภ์ 3 คน และอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายในโรงเรียนด้วย โดยระบุว่าครูต่างชาติทั้ง 22 คนทำงานโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองใด ๆ ก่อนที่ทางโรงเรียนจะออกมาปฏิเสธนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้จะเน้นเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยยืนยันว่า ขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว และคาดว่าจะไม่กลับเข้ามาสร้างความวุ่นวายอีก เนื่องจากเจ้าตัวรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือและกำหนดมาตรการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนประเด็นการดำเนินคดี การห้ามเดินทางเข้าประเทศ หรือการขึ้นแบล็กลิสต์นั้น เป็นขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม. และหน่วยงานชี้ขาดอย่าง ป.ป.ช. ดำเนินการต่อไป
สำหรับสาเหตุการเลิกจ้างเบื้องต้น คาดว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งภายใน ซึ่งทางเทศบาลให้ความสำคัญกับความสงบเรียบร้อยของโรงเรียนเป็นอันดับแรก
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุม โรงเรียนและพื้นที่โดยรอบ โดยตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออกอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ,ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จัดชุดสายตรวจเวียนตรวจตราตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความอุ่นใจและป้องกันเหตุไม่คาดคิด
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวทิ้งท้ายว่า เป้าหมายสำคัญที่สุดในขณะนี้ คือการทำให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู เกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัย และสามารถเรียนและทำงานได้อย่างสบายใจ
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