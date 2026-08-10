“ฉลอง” โทรหา “เจ๊ปอง” กลางรายการ เปิดปมแค้นกรณีบุกยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” ดับ
ฉลอง เรี่ยวแรง ต่อสายหาร เจ๊ปอง อัญชลี ไพรีรักษ์ กลางรายการ เปิดปมแค้นกรณีบุกยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” ดับ ไปทวงหนี้ 11 ล้านอีกฝ่ายบอกไม่มี
จากกรณีเหตุ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ภายในที่ทำการ ส่งผลให้ พ.ต.อ.ธงชัยเสียชีวิต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่า นายฉลองได้โทรหา อัญชลี ไพรีรักษ์ หรือ เจ๊ปอง พิธีกรข่าวคนดังขณะที่จัดรายการมัลลิกาโชว์ ของช่องแนวหน้าออนไลน์อยู่ พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งไปก่อเหตุมาให้เจ๊ปองฟัง จากนั้นเจ๊ปองเล่าถึงบทสนทนากับนายฉลอง เรี่ยวแรง ว่า นายฉลอง เรี่ยวแรง โทรมาหาเมื่อกี้ โดยระบุว่าเพิ่งยิงนายก อบจ.นนทบุรีมา หลังก่อเหตุจึงโทรมาหาตน ซึ่งบอกว่ายิงไป 4-5 นัด แล้วเดินออกมา และเดินออกมาจากสำนักงาน อบจ. และโทรหาเจ๊ปอง ซึ่งนายฉลองเดินผ่านเทคโนแห่งหนึ่ง แล้วข้ามไปยังถนนอีกฝั่ง
อัญชลีจึงบอกให้นายฉลอง เรี่ยวแรง ใจเย็นแล้วคุยกัน นั่งลงตรงฟุตบาทและวางปืน พร้อมให้ถอดกระสุนปืนออก และไม่ให้ไปยิงใครอีก ขออย่าเดินไปไหนต่อไหนเพราะมีอาวุธปืน ซึ่งนายฉลองเล่าว่า “พี่ (ฉลอง เรี่ยวแรง) ยิงคนตาย พี่เจ็บใจ พี่ดูแลสนับสนุนอีกฝ่ายทุกอย่าง พี่ไปขอร้อง พี่ไปทวงเงิน 11 ล้าน อีกฝ่ายบอกว่าไม่มีให้ และทำไม่ดีกับพี่ พี่ตัดสินใจแล้ว พี่ก็ยิงมัน เดี๋ยวพี่จะไปมอบตัว”
ทั้งนี้นายฉลองระบุว่าตนได้ให้อาวุธปืนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว ซึ่งนายฉลองได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อคุยกับเจ๊ปองต่อไป
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