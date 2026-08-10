เปิดประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ ตำรวจขาสั้น ทิ้งนัดหมอช่วยเหตุกราดยิง
ประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง ตำรวจสืบสวน สน.ศาลาแดง และชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.น.7 เจ้าของภาพไวรัลสวมกางเกงขาสั้นเข้าระงับเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 มีผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย และผู้บาดเจ็บ 27 ราย ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ซึ่งเสียชีวิตหลังถูกนำส่งโรงพยาบาล ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนแรงจูงใจและรายละเอียดก่อนเกิดเหตุ
หนึ่งในภาพที่ถูกพูดถึงหลังเหตุการณ์ คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สวมกางเกงขาสั้น แต่มีเสื้อเกราะและอุปกรณ์ยุทธวิธีพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยแล้วว่า ตำรวจในภาพคือ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง ผู้บังคับหมู่ (สืบสวน) สน.ศาลาแดง และเป็นหนึ่งในชุดปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 หรือ บก.น.7
ประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง คือใคร
จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ รับราชการตำรวจอยู่ที่ สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่งานสืบสวน พร้อมทำหน้าที่ในชุดปฏิบัติการพิเศษของ บก.น.7 ซึ่งเป็นกำลังที่ผ่านการฝึกด้านยุทธวิธีเพื่อสนับสนุนภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง และเคยปฏิบัติงานในสายป้องกันปราบปราม ก่อนปัจจุบันมาทำหน้าที่สืบสวนและมีชั้นยศเป็นจ่าสิบตำรวจ
ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า วันที่ 7 สิงหาคม จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิอยู่ระหว่างเข้าอบรมหลักสูตรสืบสวน และขออนุญาตลาไปพบแพทย์ จึงแต่งกายนอกเครื่องแบบ
ระหว่างเดินทางได้รับแจ้งเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิจึงยกเลิกภารกิจส่วนตัว นำอุปกรณ์ยุทธวิธีที่เตรียมไว้ในรถมาสวม ก่อนเดินทางเข้าสมทบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที นี่คือที่มาของภาพตำรวจสวมเสื้อเกราะพร้อมอุปกรณ์ แต่ยังอยู่ในกางเกงขาสั้น
ส่วนชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.น.7 ซึ่งเป็นทีมเดียวกับที่ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิสังกัด กำลังเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน MPB S.W.A.T Challenge 2026 เพื่อทดสอบทักษะด้านยุทธวิธีของตำรวจ เมื่อทราบเหตุ ทีมตัดสินใจสละสิทธิ์การแข่งขันแล้วเดินทางเข้าสนับสนุนภารกิจจริงที่นนทบุรี
สรุปไทม์ไลน์เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี เสียชีวิต 9 ราย
เหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียน ก่อนเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเข้าปิดล้อมและอพยพครู นักเรียนกับบุคลากรออกจากพื้นที่
ตำรวจตรวจสอบพบว่าอาวุธที่ใช้เป็นปืนมีทะเบียนของปู่ผู้ก่อเหตุ ต่อมายังพบปู่และย่าเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักในอำเภอบางบัวทอง ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุเดียวกัน
ยอดผู้เสียชีวิตต่อมาเพิ่มเป็น 9 ราย ประกอบด้วยครู 5 ราย นักเรียนหญิงที่เสียชีวิตภายหลัง 1 ราย ปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ 2 ราย และผู้ก่อเหตุ 1 ราย
ข้อมูลรัฐบาลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 27 ราย กลับบ้านแล้ว 13 ราย และยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 14 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการวิกฤต 5 ราย
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