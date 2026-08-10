ข่าว

เปิดประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ ตำรวจขาสั้น ทิ้งนัดหมอช่วยเหตุกราดยิง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 13:31 น.
เปิดประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ ตำรวจขาสั้น ทิ้งนัดหมอช่วยเหตุกราดยิง
ขอบคุณภาพจาก : FB/บิ๊กเกรียน

ประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง ตำรวจสืบสวน สน.ศาลาแดง และชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.น.7 เจ้าของภาพไวรัลสวมกางเกงขาสั้นเข้าระงับเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 มีผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย และผู้บาดเจ็บ 27 ราย ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ซึ่งเสียชีวิตหลังถูกนำส่งโรงพยาบาล ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนแรงจูงใจและรายละเอียดก่อนเกิดเหตุ

หนึ่งในภาพที่ถูกพูดถึงหลังเหตุการณ์ คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สวมกางเกงขาสั้น แต่มีเสื้อเกราะและอุปกรณ์ยุทธวิธีพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยแล้วว่า ตำรวจในภาพคือ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง ผู้บังคับหมู่ (สืบสวน) สน.ศาลาแดง และเป็นหนึ่งในชุดปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 หรือ บก.น.7

ประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง คือใคร

จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ รับราชการตำรวจอยู่ที่ สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่งานสืบสวน พร้อมทำหน้าที่ในชุดปฏิบัติการพิเศษของ บก.น.7 ซึ่งเป็นกำลังที่ผ่านการฝึกด้านยุทธวิธีเพื่อสนับสนุนภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง และเคยปฏิบัติงานในสายป้องกันปราบปราม ก่อนปัจจุบันมาทำหน้าที่สืบสวนและมีชั้นยศเป็นจ่าสิบตำรวจ

ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า วันที่ 7 สิงหาคม จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิอยู่ระหว่างเข้าอบรมหลักสูตรสืบสวน และขออนุญาตลาไปพบแพทย์ จึงแต่งกายนอกเครื่องแบบ

ระหว่างเดินทางได้รับแจ้งเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิจึงยกเลิกภารกิจส่วนตัว นำอุปกรณ์ยุทธวิธีที่เตรียมไว้ในรถมาสวม ก่อนเดินทางเข้าสมทบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที นี่คือที่มาของภาพตำรวจสวมเสื้อเกราะพร้อมอุปกรณ์ แต่ยังอยู่ในกางเกงขาสั้น

ส่วนชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.น.7 ซึ่งเป็นทีมเดียวกับที่ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิสังกัด กำลังเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน MPB S.W.A.T Challenge 2026 เพื่อทดสอบทักษะด้านยุทธวิธีของตำรวจ เมื่อทราบเหตุ ทีมตัดสินใจสละสิทธิ์การแข่งขันแล้วเดินทางเข้าสนับสนุนภารกิจจริงที่นนทบุรี

ประวัติ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง คือใคร
ขอบคุณภาพจาก : FB/บิ๊กเกรียน

สรุปไทม์ไลน์เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี เสียชีวิต 9 ราย

เหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ 14 ปี ใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียน ก่อนเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเข้าปิดล้อมและอพยพครู นักเรียนกับบุคลากรออกจากพื้นที่

ตำรวจตรวจสอบพบว่าอาวุธที่ใช้เป็นปืนมีทะเบียนของปู่ผู้ก่อเหตุ ต่อมายังพบปู่และย่าเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักในอำเภอบางบัวทอง ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุเดียวกัน

สรุปไทม์ไลน์เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี เสียชีวิต 9 ราย
ขอบคุณภาพจาก : FB/บิ๊กเกรียน

ยอดผู้เสียชีวิตต่อมาเพิ่มเป็น 9 ราย ประกอบด้วยครู 5 ราย นักเรียนหญิงที่เสียชีวิตภายหลัง 1 ราย ปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ 2 ราย และผู้ก่อเหตุ 1 ราย

ข้อมูลรัฐบาลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 27 ราย กลับบ้านแล้ว 13 ราย และยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 14 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการวิกฤต 5 ราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/8/69 ฟัน 685 ชุดเดียว จับตา 85 พร้อมเลขเบิ้ล

13 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด แปลปกสลาก 16 ส.ค. 69 วิเคราะห์เลขเด่น 3 หน้าปก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Moccona แจง ซองกาแฟไม่เหมือนกัน ของแท้ทั้งหมด เพราะผลิตหลายโรงงาน ยันคุณภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคลียร์จบ! เจ้าของราวตากผ้า ร่วงจากคอนโดใส่คนเจ็บ รับผิด-จ่ายชดใช้รวม 6.5 หมื่น ข่าว

เคลียร์จบ! เจ้าของราวตากผ้า ร่วงจากคอนโดใส่คนเจ็บ รับผิด-จ่ายชดใช้รวม 6.5 หมื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อู๋จุน โต้กลับ เอ๋ย ยันไม่เคยลวนลาม หากผิดจริงก็ยอมรับ ขอโทษเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนทรัพย์สิน พ.ต.อ.ธงชัย 305 ล้าน ป.ป.ช.เปิดบัญชีปี 68 ที่ดินกว่า 260 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ มาเฟียช่างภาพ วัดอรุณฯ ยึดที่ถ่ายรูปให้ นทท.จีน เจอกร่าง-ด่าหยาบใส่ ข่าว

เพจดังแฉ มาเฟียช่างภาพ วัดอรุณฯ ยึดที่ถ่ายรูปให้ นทท.จีน เจอกร่าง-ด่าหยาบใส่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครกัน? รวมตัวร้อง สายไหมต้องรอด อินฟลูฯ ดัง อารมณ์ร้อน ตบตี ถ่มน้ำลายใส่ ลวนลามสาว 19 ถึงห้องนอน บันเทิง

ใครกัน? อินฟลูฯ ดัง อารมณ์ร้อน ตบตี ถ่มน้ำลาย ลวนลามสาว 19 ถึงห้องนอน รวมตัวร้อง สายไหมต้องรอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
67 คืออะไร? ไขมีมปั่น หลังโผล่รัวคอมเมนต์โหนกระแส “ยูทูบเบอร์หัวสี” ข่าว

เฉลยที่มา 67 คืออะไร? ไขมีมเลขปั่น หลังโผล่รัวคอมเมนต์โหนกระแส ‘ยูทูบเบอร์หัวสี’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตคนคุ้นเคย ยูทูบเบอร์หัวสี แฉยับ เจอกันครั้งแรกพาเข้าบ้าน หัวร้อนจัด-ทำร้ายร่างกาย ข่าว

อดีตคนคุ้นเคย ยูทูบเบอร์หัวสี แฉยับ เจอครั้งแรกพาเข้าบ้าน โดนด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลคดีทุจริตฯ จำคุกอดีต ผอ.สำนักการบินฯ 50 ปี คดีเบิกเบี้ยเลี้ยง-ค่าพาหนะเท็จ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตพนักงานแฉยูทูบเบอร์ดังบังคับใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินสปอนเซอร์ บันเทิง

อดีตพนักงานแฉยูทูบเบอร์ ขอใช้บัญชีส่วนตัวรับเงิน ทนายสงสัยปมจ่ายภาษี?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “ครูเฟิร์น” เสียชีวิตแล้ว ใจหาย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจ เผยข้อหาเบื้องต้น “ฉลอง เรี่ยวแรง” อุกอาจจ่อยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” ดับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหวังฝ่าที่กั้นทางรถไฟมักกะสัน ข่าว

คลิปชัด จยย. เร่งเครื่องฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมักกะสัน พลาดล้มกองกับพื้น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพวงจรปิด นาที &quot;ฉลอง เรี่ยวแรง&quot; บุกลั่นไกใส่ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต ข่าว

เปิดภาพวงจรปิด นาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” บุกลั่นไกใส่ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เสียชีวิตในบ้านพัก ญาติเผยก่อนเกิดเหตุเครียดเรื่องงาน ข่าว

ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เสียชีวิตในบ้านพัก ญาติเผยก่อนเกิดเหตุเครียดเรื่องงาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยัน “พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังถูก “ฉลอง” จ่อยิงคารถ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลียยืนยัน ร่างที่พบในกระเป๋าเดินทาง ไม่ใช่ศพ เป็นตุ๊กตายาง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ ป่วยกระเปาะในลำไส้อักเสบ บันเทิง

ภาพล่าสุด จตุรงค์ ปวดท้องหนักจนเดินตัวงอ กระเปาะลำไส้อักเสบ หมอสั่งพักด่วน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอดีต &quot;ฉลอง-ธงชัย&quot; เคยร่วมทีมเดียวกัน ก่อนแตกทางการเมือง ข่าวการเมือง

ย้อนสัมพันธ์ “ฉลอง-ธงชัย” เคยร่วมทีมเดียวกัน ก่อนแตกทางการเมือง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี ข่าวการเมือง

ประวัติ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสิรฐ นายก อบจ.นนทบุรี ตำรวจชั้นผู้ใหญ่สู่สนามท้องถิ่น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดนาที “ฉลอง เรี่ยวแรง” ชักปืนรัวหลายนัด จบชีวิต “พ.ต.อ.ธงชัย” คารถยนต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ถามหา &quot;อู๋จุน HI-END&quot; แนะตั้งโต๊ะแถลง ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้ บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” ถามหา “อู๋จุน HI-END” แนะตั้งโต๊ะแถลง ไม่ต้องออกโหนกระแสก็ได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 13:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/8/69 ฟัน 685 ชุดเดียว จับตา 85 พร้อมเลขเบิ้ล

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569

เจาะเลขเด็ด แปลปกสลาก 16 ส.ค. 69 วิเคราะห์เลขเด่น 3 หน้าปก

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 10/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569

อู๋จุน โต้กลับ เอ๋ย ยันไม่เคยลวนลาม หากผิดจริงก็ยอมรับ ขอโทษเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็ก

เผยแพร่: 10 สิงหาคม 2569
Back to top button