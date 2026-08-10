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ประวัติ “ฉลอง เรี่ยวแรง” ฉายา “หลอง งูเห่า” อดีต สส. มือยิง นายก อบจ. นนทบุรี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ส.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 10 ส.ค. 2569 12:45 น.
เปิดประวัติ "ฉลอง เรี่ยวแรง" ฉายา "หลอง งูเห่า" อดีต สส. มือยิง นายก อบจ. นนทบุรี

เปิดประวัติ “ฉลอง เรี่ยวแรง” เจ้าของฉายา “หลอง งูเห่า” นักการเมืองนนทบุรีที่ผ่านมาแล้วอย่างน้อย 8 พรรค

ฉลอง เรี่ยวแรง นักการเมืองจังหวัดนนทบุรี ลงสนามเลือกตั้ง สส. มาแล้ว 7 ครั้ง ได้รับเลือกตั้ง 3 ครั้ง และเปลี่ยนสังกัดพรรคมาแล้วอย่างน้อย 8 พรรคในรอบเกือบ 30 ปี

ฉลองเกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2498 ปัจจุบันอายุ 71 ปี เป็นบุตรของนายศิริและนางเฉลียว เรี่ยวแรง มีพี่น้องรวม 7 คน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต และระดับปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า

ชีวิตส่วนตัว สมรสและหย่ากับนางเจริญ มีบุตร 2 คน คือนางจิรวรรณ เรี่ยวแรง และนางสาวปารมี เรี่ยวแรง

จุดเริ่มต้นทางการเมือง

ฉลองเริ่มต้นจากการเมืองท้องถิ่น เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรี จากนั้นได้รับเลือกตั้งเป็น สส. ครั้งแรกเมื่อปี 2539 ในสังกัดพรรคประชากรไทย

นอกจากตำแหน่ง สส. ยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสมัยที่พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในสมัยที่นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรี

ฉลองได้รับเลือกตั้งเป็น สส. มาแล้ว 3 สมัย

สมัยแรกในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2539 สังกัดพรรคประชากรไทย สมัยที่สองในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย และสมัยที่สามในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย ครั้งนี้ดำรงตำแหน่ง สส.นนทบุรี เขต 6 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ส่วนที่ไม่ได้รับเลือกตั้งมี 4 ครั้ง คือปี 2544 ซึ่งแพ้ให้พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย จากพรรคไทยรักไทย ปี 2550 ในสังกัดพรรคประชาราช ปี 2562 ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และปี 2566 ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย

เส้นทางการย้ายพรรค

ฉลองอยู่กับพรรคประชากรไทยระหว่างปี 2539 ถึง 2544 พรรคชาติพัฒนาระหว่างปี 2544 ถึง 2548 พรรคไทยรักไทยระหว่างปี 2548 ถึง 2550 พรรคประชาราชระหว่างปี 2550 ถึง 2554 พรรคเพื่อไทยระหว่างปี 2554 ถึง 2561 พรรคพลังประชารัฐระหว่างปี 2561 ถึง 2566 และพรรคสร้างอนาคตไทยในปี 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ครอบครัวเรี่ยวแรงเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยพร้อมกัน 3 คน ประกอบด้วยฉลอง นางเจริญ และนางสาวปารมี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค ให้การต้อนรับ

ฉลองให้เหตุผลในวันนั้นว่านโยบายของพรรคเป็นที่ถูกใจ โดยศึกษามาระยะหนึ่งแล้ว เคยทดสอบการทำงานของนายอนุทินด้วยการส่งเรื่องโควิด 19 ขณะที่ตนยังเป็นสมาชิกอีกพรรคหนึ่ง และเห็นถึงศักยภาพในการทำงานมาโดยตลอด

อีกเหตุผลหนึ่งที่เขาระบุคือจุดยืนของพรรคเรื่องการคงไว้ซึ่งมาตรา 112 ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของตน

สนามท้องถิ่น

นอกจากสนาม สส. ฉลองลงชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี 2563 ในนามกลุ่มพลังนนท์ โดยได้หมายเลข 2 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง คะแนนเสียงมาเป็น อันดับที่ 3 โดยมีผู้ชนะการเลือกตั้งคือ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มผึ้งหลวง

ต่อมาวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เขาเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อร้องคัดค้านและขอให้ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบจ.

ฉลองระบุในวันนั้นว่าไม่ต้องการกลั่นแกล้งใคร และการเลือกตั้งจบแล้วก็คือจบ แต่ครั้งนี้มีหลักฐาน และผู้ที่เดือดร้อนซึ่งกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขายเสียงก็พร้อมเป็นพยานให้ พร้อมระบุว่ามีการติดต่อขอให้ลบคลิปเพื่อให้เรื่องยุติ ซึ่งทำให้เขาตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่ใช่เรื่องจริง เหตุใดจึงต้องมาขอเคลียร์

ที่มาของฉายา

ฉลองได้รับฉายาว่า “หลอง งูเห่า” จากเหตุการณ์ช่วงปลายปี 2540 เมื่อเขาเป็น 1 ใน 13 สส. ที่ไม่ทำตามมติของพรรคประชากรไทย โดยหันไปสนับสนุนนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี กลุ่มดังกล่าวถูกเรียกว่ากลุ่มงูเห่า ซึ่งกลายเป็นคำที่ใช้เรียกพฤติกรรมลักษณะนี้ในการเมืองไทยมาจนถึงปัจจุบัน

อีกฉายาหนึ่งคือ “หลอง ซีดี” ซึ่งมีที่มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยเข้าตรวจค้นบ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดนนทบุรี โดยผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยปลายปี 2554 ฉลองเคยแสดงความไม่พอใจเรื่องการแจกจ่ายสิ่งของบริจาคในพื้นที่ของตน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. โดยระบุว่าได้รับแจกไม่ทั่วถึง

คดีบัญชีทรัพย์สิน

วันที่ 17 กันยายน 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน นัดพิจารณาครั้งแรกในคดีหมายเลขดำ อม.2/2562 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นผู้ร้อง กล่าวหาว่าฉลองจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ในวาระพ้นจากตำแหน่ง สส. โดย ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

ฉลองเดินทางมาศาลและให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง พิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

คดีนี้สืบเนื่องจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สส.นนทบุรี วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ซึ่งแจ้งสถานภาพหย่า และระบุมีทรัพย์สินรวม 27,284,428.24 บาท กับหนี้สินกว่า 88 ล้านบาท

แม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 แต่ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งให้เขาเป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ยิงนายก อบจ. นนทบุรี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม มีรายงานว่า ฉลอง เรี่ยวแรง บุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 4 นัด บริเวณที่ทำการ อบจ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย รวม 2 ราย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าคุมตัวนายฉลองแล้ว อ้างว่าสาเหตุยิงมาจาก ขอให้ช่วยหน่อย ตอนนี้ลำบาก แต่ พ.ต.อ.ธงชัย ปฏิเสธ

ที่มา: วิกิพีเดียภาษาไทย, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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