เศร้าสาเหตุ นร.นายสิบตำรวจ วูบดับขณะฝึกงาน ปั๊มหัวใจยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์
อาลัย ไชยวัฒน์ เสือเทพ นร.นายสิบตำรวจ วูบหมดสติเสียชีวิตขณะฝึกปฏิบัติราชการที่ สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง แพทย์เร่งยื้อชีวิตแต่ไร้ปาฏิหาริย์ เสียชีวิตในวัย 27 ปี
เมื่อเวลา 15.24 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เกิดเหตุสลดขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขณะนักเรียนนายสิบตำรวจ ไชยวัฒน์ เสือเทพ หรือ โดม อายุ 27 ปี กำลังฝึกหัดปฏิบัติราชการในสายงานอำนวยการ
นสต. ไชยวัฒน์นั่งทำงานอยู่บนเก้าอี้ภายในห้องงานอำนวยการ จู่ ๆ เกิดอาการวูบและเป็นลมล้มลง เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงรีบเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง เร่งด่วน แพทย์พยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ เป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ ทาง สภ.ควนขนุน รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมแจ้งพนักงานสอบสวนเวรให้เข้าตรวจสอบและชันสูตรศพที่โรงพยาบาลควนขนุน ขณะเดียวกัน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงร่วมโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นร.นายสิบตำรวจ ไชยวัฒน์ เสือเทพ จัดขึ้น ณ วัดตะเคียนทอง ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569
- เวลา 12.30 น. พิธีฌาปนกิจศพ (ประชุมเพลิง)
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