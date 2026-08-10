ด่วน! “ฉลอง เรี่ยวแรง” อดีต สส.นนทบุรี บุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตในที่ทำการ
ฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี บุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตคาที่ทำการ ตำรวจเร่งสอบปมเหตุ
ช่วงสายวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 11:29 น. เกิดเหตุยิงภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายงานเบื้องต้นว่า นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ภายในที่ทำการ ส่งผลให้ พ.ต.อ.ธงชัยเสียชีวิต ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และแรงจูงใจของการก่อเหตุ
หลังเกิดเหตุ ตำรวจเข้าปิดพื้นที่ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เก็บหลักฐานจากอาวุธปืนและกล้องวงจรปิด พร้อมสอบปากคำผู้ที่อยู่ภายในสำนักงาน เพื่อหาลำดับเหตุการณ์และแรงจูงใจ
ล่าสุดคุมตัวได้แล้ว นายฉลอง อ้างเหตุ ตนเองลำบาก ขอให้ พ.ต.อ.ธงชัย ช่วยแต่ไม่ยอมช่วย
พ.ต.อ.ธงชัยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนนทบุรีมานาน ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.หลายสมัย ล่าสุดชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 และ กกต.ประกาศรับรองผลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568
ส่วนฉลองเป็นอดีต สส.นนทบุรี และเคยมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับ พ.ต.อ.ธงชัย ก่อนเปลี่ยนมาเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี ปี 2563 ซึ่ง พ.ต.อ.ธงชัยเป็นฝ่ายชนะ ขณะที่ฉลองได้คะแนนอันดับ 3
หลังการเลือกตั้งครั้งนั้น ฉลองเคยยื่นเรื่องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องซื้อสิทธิขายเสียงที่พาดพิงฝ่าย พ.ต.อ.ธงชัย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตเกี่ยวข้องกับเหตุยิงครั้งนี้
ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบแรงจูงใจและพฤติการณ์ทั้งหมด ก่อนแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการ
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